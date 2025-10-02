從人生勝利組變輪椅族 中山大學張玉盈走出內心高牆獲金鷹獎

張玉盈獲「金鷹獎」身心障礙楷模，教學上常與學生趣味互動，深受學生喜愛。（中山大學提供）

中山大學資工系教授張玉盈，30歲前曾是工學院最年輕、唯一女教授，30歲後卻因長女夭折、婚姻受挫與重大罕見疾病，從人生勝利組墜落深淵，她花了數年時間走出內心高牆，堅持展翅飛翔，獲得衛福部第29屆「金鷹獎」身心障礙楷模。

張玉盈自小懷抱科學夢想並立志要拿諾貝爾獎。台灣大學資訊工程系畢業後，赴美俄亥俄州立大學，僅5年便完成碩、博士學位，還被指導教授稱讚是「相當多產的論文寫作者」。

27歲成為母親後，張玉盈返台進入中山大學應用數學系任教，當時是全校最年輕副教授。6年後升等正教授，並轉任資工系，成為工學院百名教師中唯一女性，並接連獲得中山大學傑出教學獎、研究績優獎、優良導師獎，以及中國電機工程學會優秀青年電機工程師獎、中國工程學會南區優秀青年工程師獎，風光入圍十大傑出女青年。

然而，張玉盈順遂的路在30歲後戛然而止。婚變成了單親媽媽的她，被診斷為「修格蘭氏症候群（乾燥症）」，不久又確診多發性硬化症，行動逐漸退化、最終仰賴輪椅，遭逢人生劇變讓她一度將心門緊閉，不願與人交談。

49歲那年，張玉盈決定改變、不要看輕自己，從寡言害羞，轉而主動分享，甚至將資工專長投入跨領域研究，她化被動為主動，先後與長庚和慈濟醫師合作，發表高品質的跨領域期刊論文。

「不做就什麼都沒有，做了才有機會。」張玉盈說，33年的教學歲月，深刻體會月有圓缺，人生有不可預測的起伏，現在她用自身「殘而不廢」的人生故事，鼓勵更多人勇敢面對世界。

中山大學資工系教授張玉盈因罹患多發性硬化症，從人生勝利組跌入深淵，但她與自己和解，仍持續在教學和研究路上展翅高飛。（記者許麗娟攝）

