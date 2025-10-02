為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    安平古堡化身17世紀市鎮「熱蘭遮市集」 中秋連假開市

    2025/10/02 13:12 記者洪瑞琴／台南報導
    今年「熱蘭遮市集」推出的仿古幣。（圖由台南市文化局提供）

    今年「熱蘭遮市集」推出的仿古幣。（圖由台南市文化局提供）

    「熱蘭遮市集」將於中秋連假10月4日至6日在安平古堡登場，以17至19世紀的台灣為舞台，再現熱蘭遮市鎮貿易景象。現場推出特製古幣交易、族群文化體驗、集章任務與限定表演，邀民眾化身時空旅人。

    熱蘭遮市集最受矚目的就是特製古幣，今年適逢台灣府城建城300年，特別設計3款古幣作為市集代幣，並以橘色「古幣小錦囊」，象徵熱蘭遮堡最初名稱「奧倫治城（Oranje）」。其中「雍正通寶」為首次發行，原本背面的發行地註記改為「臺南」，單枚面值10元；「荷蘭馬劍銀幣」正面為騎士圖案，背面加刻「TAINAN」字樣，單枚面值50元；「螺錢」則以原住民族貝貨為原型，造型圓潤，單枚面值100元，可作為紀念收藏。

    市集還安排「城牆集氣」戲劇關卡，由阿伯樂戲工場演員演繹古城故事；另有「王城地主」租地體驗，民眾可憑仿古契約於古堡內享受45分鐘專屬空間。3天市集以西拉雅族、漢族、荷蘭、日本4大族群為主題，共27家特色攤商與表演團隊輪番登場。每日10點以跑酷行動揭幕，下午有走街巡演與藝人演出，包括孫和平演唱荷蘭歌曲、西拉雅 Onini竹音樂團、大洞敦史，以及金曲獎入圍歌手周定邦壓軸。

    文化局長黃雅玲表示，熱蘭遮市集不僅是市集，更是寓教於樂的文化場域，讓民眾在遊戲中理解古城牆的歷史與保存意義。

    「熱蘭遮市集」仿古代交易。（圖由台南市文化局提供）

    「熱蘭遮市集」仿古代交易。（圖由台南市文化局提供）

