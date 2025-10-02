為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台北大學「剷子超人」行動 補助師生投入花蓮重建

    2025/10/02 12:58 記者翁聿煌／新北報導
    台北大學啟動「北大剷子超人×花蓮服務志工隊」行動。（圖由台北大學提供）

    花蓮在風災重創後正積極復原，國立台北大學啟動「北大剷子超人×花蓮服務志工隊」行動，號召全校師生以實際行動，協助災後重建，校方提供交通費、膳食費、住宿費及購置必要物資費用，目前已有10多位學生陸續報名參加，並有學生揪團，要一起為花蓮災後重建盡一份心力。

    台北大學表示，凡有意願參與災後志工服務的師生，不論透過社團號召或結伴組隊，均可洽詢學務處課外活動組提出補助申請，補助項目涵蓋前往災區志工服務期間的交通費、膳食費、住宿費，以及購置必要物資的相關雜支（如剷子、雨鞋、毛巾、防護裝備等），全力協助有意義的行動與付出。

    校方指出，「剷子超人」不僅是災後支援行動，更象徵青年勇於承擔社會責任的精神，透過參與災區志工服務，學生能在真實場域中培養同理心與團隊合作能力，也體現對社會的熱忱和愛心，希望這些寶貴的善行，給災區民眾多一些支援和關懷。

    台北大學長期推動相關補助，支持師生參與公益行動，涵蓋偏鄉教育、社會關懷與國際志工等領域，此次將資源聚焦花蓮，讓補助制度與同學們的善心結合，為受災居民提供更即時且有力的援助。

    「一把剷子能堆起希望，一雙雙溫暖的手能重建家園」台北大學誠摯支持全校師生熱忱參與「剷子超人」行列，攜手投入花蓮災後重建，讓愛心綻放美麗的花朵。

