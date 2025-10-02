花蓮馬太鞍部落重創 族人籲中繼安置「離災不離鄉」

台灣基督長老教會今天在立法院舉行「馬太鞍水流四竄，安全家園何處尋？」記者會。（記者廖振輝攝）

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，重創下游光復鄉馬太鞍部落。為此，部落自救會今（2日）呼籲，為受災原住民族擬定農牧等經濟補償，規劃解決生計問題；也期盼設立集中的中繼安置所，離災不離鄉，而非分散安置。

台灣基督長老教會總會教會與社會委員會今在立法院召開記者會，邀請阿美族與馬太鞍部落族人親自說明，為災後重建與部落權益請命。

Fata’an部落自救會新聞聯絡人Kulas提醒，部落目前仍處於紅色警戒狀態，預估馬太鞍溪橋重建與溪流疏濬至少需要兩年才能完成，這段期間仍有再次淹水的風險。

Kulas說明，族人要的是「集中的中繼安置」，而非永久屋，更不是分散安置，希望能夠離災不離鄉，在靠近部落的位置設置中繼安置屋；八八風災粗暴地將族人分散到遠離家鄉的永久屋，對長輩的心理健康與情感造成巨大傷害，也讓部落文化難以重建，盼中央與地方政府務必聽見部落訴求，讓族人真正參與討論與決策。

阿美中會議長王傳祥牧師則拋出3點呼籲，一是為受災原住民族擬定農牧等經濟補償，並規劃解決生計問題；二是尊重阿美族人的主體性，中繼安置所應具備文化特色，避免原漢混居的不適應；三是建立「災民需求優先」的平台，而非讓政策淪為政府或廠商的利益優先。

「北漂光復人」Puyang SING 布漾．星牧師直言，「面對被動的地方政府，我們只希望他們還有一點慈悲、善良與尊重」。她強調，政府應尊重部落文化與信仰，別以自以為好的方式決定族人生存權，族人要自己選擇中繼安置的地點，要生活在一起、不被分散。

