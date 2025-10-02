為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    與逼讓座老婦同款！台大有「粉紅阿嬤」 醫師：比學生還勤勞

    2025/10/02 13:26 即時新聞／綜合報導
    北捷逼讓座老婦曝光後，有學術界人士紛紛發文說「知道」，無獨有偶，台大醫院也曾出現過一名出現在各大會議的「粉紅阿嬤」。（圖翻攝自Threads）

    北捷逼讓座老婦曝光後，有學術界人士紛紛發文說「知道」，無獨有偶，台大醫院也曾出現過一名出現在各大會議的「粉紅阿嬤」。（圖翻攝自Threads）

    台北捷運近日發生「優先席」（博愛座）讓座糾紛，後續接連有學術界人士爆料「經常在會議上看到她」，從台北南港中研院到南投埔里都有她的蹤跡，甚至被冠上「白髮魔女」、「會議蟑螂」等謔稱。無獨有偶，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼分享，台大醫院也曾有位穿著粉紅色洋裝，拖著一個行李箱，總是第一個舉手的阿嬤，被他們私下稱作「粉紅阿嬤」。

    蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」說這段趣事，他在當醫學生時，每次參加大內科或大外科的例行會議，都會看到「粉紅阿嬤」的身影，「粉紅阿嬤」的發言總有固定的開場白「我在某某地方，急救過很多人……」，這個「地方」有時是國外、有時是國內，但接下來的問題常常和討論主題八竿子打不著。

    蔡明劼他印象中有一次臨床病例討論會，「粉紅阿嬤」竟然問「這個疾病是什麼原因造成的？」主持的外科教授只淡淡回應「我們今天不討論純醫學，只針對臨床診斷與病情進展。」然後就跳過去了。

    蔡明劼說，這位「粉紅阿嬤」的來歷沒有人知道，學歷背景也無從得知，只是她幾乎場場出席，比學生還勤勞。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播