與逼讓座老婦同款！台大有「粉紅阿嬤」 醫師：比學生還勤勞

北捷逼讓座老婦曝光後，有學術界人士紛紛發文說「知道」，無獨有偶，台大醫院也曾出現過一名出現在各大會議的「粉紅阿嬤」。（圖翻攝自Threads）

台北捷運近日發生「優先席」（博愛座）讓座糾紛，後續接連有學術界人士爆料「經常在會議上看到她」，從台北南港中研院到南投埔里都有她的蹤跡，甚至被冠上「白髮魔女」、「會議蟑螂」等謔稱。無獨有偶，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼分享，台大醫院也曾有位穿著粉紅色洋裝，拖著一個行李箱，總是第一個舉手的阿嬤，被他們私下稱作「粉紅阿嬤」。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」說這段趣事，他在當醫學生時，每次參加大內科或大外科的例行會議，都會看到「粉紅阿嬤」的身影，「粉紅阿嬤」的發言總有固定的開場白「我在某某地方，急救過很多人……」，這個「地方」有時是國外、有時是國內，但接下來的問題常常和討論主題八竿子打不著。

請繼續往下閱讀...

蔡明劼他印象中有一次臨床病例討論會，「粉紅阿嬤」竟然問「這個疾病是什麼原因造成的？」主持的外科教授只淡淡回應「我們今天不討論純醫學，只針對臨床診斷與病情進展。」然後就跳過去了。

蔡明劼說，這位「粉紅阿嬤」的來歷沒有人知道，學歷背景也無從得知，只是她幾乎場場出席，比學生還勤勞。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法