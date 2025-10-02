賴清德捐金山、萬里9校彩田米當營養午餐 學生吃出對土地的愛

從產地到餐桌，金山萬里友善農作彩田米捐贈給9所學校營養午餐。（記者盧賢秀攝）

新北市金山萬里友善耕作「彩田米」已經收成，今年擴大捐贈給金山、萬里區共9所學校營養午餐，總統賴清德今年首次響應認購捐米，讓1483位學生吃在地米，長出對土地的愛。

彩田友善農作執行長楊儒門2015年輔導農友不施農藥、除草劑與化學肥料，恢復生態環境。2016年林業及自然保育署宜蘭分署與台灣農民組合協會合作「金山地區生態網絡推動實踐計畫」，從最初2位農友、1.1 公頃的無毒友善水稻契作開始，至今已擴展至12位農友、14公頃，不施化學農藥與除草劑，打造安全棲地，也保留農田裡的生物多樣性，兼顧在地農業生產。

2019年林業保育署「友善米契作捐贈」行動，自率先捐贈金美國小開始，至去年已經推展到6所學校，今年再度擴大到9所學校學生午餐，1483位學生吃到健康、安全的在地好米。

今年賴總統也響應這項捐米公益行動，賓航賓士今年購買3000公斤「彩田米」，總經理林文益表示，他和賴總統都是萬里在地人，把這個愛的力量傳達出去，對台灣的農業也是一種鼓勵。

金山財神廟慈善會秘書長黃湫鑌指出，慈善會長期關心金山、萬里學子的教育資源，除了獎助學金，也很高興能透過彩田米計畫回饋鄉里學生的營養午餐，「這是另一種教育的延伸。」

楊儒門說，彩田與農民組合協會一路走來，將家鄉米送進孩子餐桌，過程雖然艱辛，卻充滿溫暖與力量。今年透過朋友詢問總統府，賴總統詢問需要什麼樣幫助，他一口氣就答應以個人名義捐米，真的很感謝賴清德對於在地學校跟友善環境的支持。

此外，賓航賓士、金山財神廟慈善會和林保署等單位的長期參與。「吃在地的米，長出對土地的愛，這份行動希望能不斷傳遞下去。」

金山萬里友善農作彩田米捐贈給9所學校營養午餐，總統賴清德今年首次加入捐米行列。（記者盧賢秀攝）

賓航賓士總經理林文益支持友善農業，認購彩田米。（記者盧賢秀攝）

萬里大鵬國小學生表演別緻的踢蹋舞。（記者盧賢秀攝）

