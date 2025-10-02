6億打造五峰新橋 縣道122線43.5K改善工程2027年完工

縣道122線（南清公路）43.5K改善工程今天開工，期盼提升山區道路安全，預計2027年底完工通車。（記者廖雪茹攝）

總工程經費高達6億元新竹縣縣道122線（南清公路）43.5K改善工程今天開工，將興建長約225公尺的新橋、改善路線線形，期盼提升山區道路安全，方便遊客前往清泉風景區及觀霧國家森林遊樂區，成為五峰鄉的新地標，預計2027年底完工通車。

縣長楊文科今早率縣府團隊，與立委盧縣一、前立委孔文吉、交通部公路局北區養護分局長謝俊雄、雪霸國家公園管理處長林文和、縣議員張益生、五峰鄉長秋維書、五峰鄉代會主席秋美玉等民意代表及居民共同出席開工典禮，祈求工程順利圓滿。

楊文科表示，縣道122線43.5K路段位處高潛勢土石流區，過去每逢豪雨即傳出坍方阻斷交通的情形，造成居民生活不便與觀光遊客安全疑慮。此次工程由中央補助3億823萬元及縣府自籌2億9193萬4000元辦理，總工程經費達6億16萬4000元。

秋維書表示，感謝中央、縣府及各級民代們10幾年的努力，鄉親終於盼到改善工程，這條道路非常重要，可改善部落居民通勤、農產運輸與觀光旅遊交通安全品質，避開最危險的路段安全回家，更將成為五峰鄉的地標。

工務處長戴志君表示，縣道122線在43.5K附近路段原本線形不佳，彎道半徑過小，屬重複致災區域，每遇颱風豪雨常有土石崩落導致交通中斷的情形，工程將於縣道122線43.5K處增設跨越坑溝的新橋，使得道路遠離土石流潛勢溪威脅，工期為1080日曆天。

工務處說明，工程將新建一座長度225公尺、寬度10公尺的橋梁，橋梁採預力箱型梁設計，橫斷面以雙車道配置，平順銜接兩岸既有道路。完工後不僅能解決長年坍方問題，還可縮短行車時間。

新竹縣縣道122線（南清公路）43.5K改善工程完工模擬圖。（新竹縣政府提供）

新竹縣縣道122線43.5K改善工程今天由縣長楊文科（左4）等人持鏟動土開工，將興建長約225公尺的新橋、改善路線線形。（記者廖雪茹攝）

