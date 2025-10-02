川普無望！ 諾貝爾和平獎大熱門 專家點名「這些無名英雄」

已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼（左）的遺孀尤莉雅（右），是賭盤上的熱門人選。（美聯社檔案照）

2025年諾貝爾和平獎即將於下週五（10月10日）揭曉，儘管美國總統川普已多次公開「討獎」，甚至宣稱若自己沒得獎將是「對美國的侮辱」，但專家普遍認為他得獎的機會「完全不可能」。根據《法新社》報導，挪威的諾貝爾獎研究專家直言，川普的「美國優先」政策與分裂風格，與和平獎所代表的多邊合作理想，完全背道而馳。

川普自吹自擂 專家稱「完全不可能」

川普本週再次重申，他若未能贏得和平獎，將是對美國的侮辱，並聲稱自己在短短幾個月內，就解決了6、7場戰爭。然而，諾貝爾和平獎歷史學家斯坦納森（Oeivind Stenersen）對此嗤之以鼻，他告訴法新社：「（川普得獎）完全不可想像。」

請繼續往下閱讀...

斯坦納森分析：「諾貝爾和平獎，是為了捍衛多邊合作，而川普打破了這個原則，他走自己的路，採行單邊主義。」他直言，川普在很多方面，都與諾貝爾獎所代表的理想，背道而馳。斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）所長哈加格（Karim Haggag）也表示，諾貝爾委員會應評估川普的和平努力，是否有「明確的成功範例」。

哈加格認為，今年的和平獎，更應該頒給那些在「被遺忘的衝突」中，默默耕耘的在地調解者與和平建設者。他舉例，在蘇丹內戰與饑荒中，冒著生命危險為民眾提供糧食與援助的志工網絡「緊急應變室」（Emergency Response Rooms），就是一個極佳的人選。

奧斯陸和平研究所（PRIO）所長格雷格（Nina Grager）則指出，在記者殉職人數創歷史新高的一年，尤其是加薩（Gaza）地區的慘況，「保護記者委員會」（CPJ）與「無國界記者」（RSF）等媒體監督組織，也很有可能獲獎。此外，已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya），也是賭盤上的熱門人選。

川普自認化解多場戰爭，他表示，若他未因此獲得諾貝爾和平獎，那將是對美國的「侮辱」。（美聯社檔案照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法