屋主採龍眼不經意留下的木梯 成了光復洪災20人救命梯

花蓮縣光復鄉923洪災，住在中正路一段的王姓屋主隨手放著木梯在洪水來的那天救了20多人。（記者王錦義攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀洪災，大水夾帶泥流沖進光復地區，洪水來得又快又急，光復鄉中正路一段及林森路交會口前一處平房前採龍眼用的木梯成了20人2貓的救命梯，王先生今天強調說，「意外啦，我們沒有救人，是龍眼樹救的。」。

王姓屋主退休後，從台北市移居光復鄉10多年，在光復鄉中正路一段買下平房，一旁種植龍眼樹等樹木，上月15日剛採收完龍眼，木梯就隨手放在家門口，然後去看醫師。他說，22日開著小貨車撤離到豐濱鄉、海拔較高的工寮，洪水隔天回來，看見道路淤泥很深、門前車輛東倒西歪，屋子兩側多了好幾個木梯子，正疑惑著「印象中沒有把梯子放下來啊」。

2名災後來找車的民眾上門道謝，直說「謝謝你的梯子救了我們」，還有人抱著他多年前種的樹獲救，王姓屋主這才把一切聯想起來，原來不經意的留下的梯子，竟然救了20多個人跟2隻幼貓。

「要不是有梯子，不知道會被沖到哪」在中正路一段經營水果攤的王姓婦人說，23日當天下午趁雨勢較小，返回攤位餵浪貓，突然聽到警車廣播，要大家趕快躲到2、3樓。她和先生趕緊上車，準備開回太巴塱部落避難，上車前淹水只到腳指頭，只要不到1公里路程就可避開大水，但逃難的車陣很長，10分鐘只開了約200公尺，水已淹到半個輪胎高。

車陣最前方的年輕人棄車往回跑，看到王姓屋主家門前的木梯，機警踩著木梯爬上屋頂，大喊「趕快棄車爬上來！」，王姓婦人說，當時水已經淹到大腿，幾乎站不住，還得閃避隨洪水沖下來的雜物，只能就近抓著樹往上爬，當時屋頂上約20人，包含2名國小生及2隻貓，大家互不認識，一起躲在小小的帆布躲雨，「每個人像雞一樣直直站著」，大約晚間8時許才離開。

