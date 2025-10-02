為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    自費流感抗病毒藥物傳大缺貨 疾管署釋出公費庫存2.5萬人份

    2025/10/02 12:25 記者邱芷柔／台北報導
    針對自費流感抗病毒藥物「紓伏效」傳出缺貨，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，將先釋出公費庫存5000盒、約2.5萬人份給廠商調貨。（資料照）

    國內流感疫情持續升溫，自費流感抗病毒藥物「紓伏效（Xofluza）」傳出缺貨，衛福部疾病管制署發言人曾淑慧今（2日）證實，已收到相關消息，並決定比照新冠疫苗「公費轉自費」模式，先釋出庫存5000盒、約2.5萬人份給廠商調貨，供應市場需求。

    基層藥師協會理事長沈采穎指出，近期許多藥局訂不到貨，恐怕缺貨情況將延續至12月底。紓伏效用於治療5歲以上、體重20公斤以上病患的A型與B型流感急性感染，因為只需單次服用，相較必須連續服用5天的克流感，更受部分民眾青睞，特別是家中有幼兒或長輩者。

    曾淑慧說明，紓伏效屬於自費藥物，疾管署僅有6000盒、約3萬人份庫存，主要作為新型A型流感大流行的戰備儲備，並未提供給合約院所作為流感治療。此次因應市場需求，疾管署同意釋出5000盒供廠商調貨，但廠商須繳交保證金並於日後歸還，今天已通知廠商可辦理調貨。

    曾淑慧強調，目前公費藥物如克流感、易剋冒數量充足，國內儲備方式與國際作法一致。疾管署已於10月1日至10月31日擴大公費用藥條件，7類具高傳播風險身分且出現症狀即可使用公費藥物。

    疾管署統計，截至9月30日，全台公費流感抗病毒藥劑儲備量約294萬人份，包含原料藥156萬人份、克流感1萬盒、易剋冒130.2萬盒、瑞樂沙3.8萬盒、瑞貝塔40袋及紓伏效3萬人份，占全人口數12.6%，其中約31.9萬人份已配置於合約院所與各縣市衛生局。

    7類高傳播族群包括：

    1.醫事單位之防疫相關人員（含具執業登記醫事人員及醫療院所非醫事人員）。

    2.安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員。

    3.幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）。

    4.幼兒園、國小、國中、高中、高職、五專1至3年級學生。

    5.與流感重症高風險族群同住或其照顧者。

    6.禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員。

    7.其他人口密集機構（如軍營等）易發生群聚之人員。

