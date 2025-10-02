彰化幼兒園爭議延燒！家長第3度開記者會 教育處回應了

彰化縣議員許雅琳（右2）多次陪同家長指控幼兒園不當管教的爭議，抨擊教育處處置作為與處罰過輕。（資料照，記者張聰秋攝）

彰化一間準公共化幼兒園爆出教保員疑涉傷害、性侵6名幼童，家長去年就曾向民代求助，卻對縣府教育處的處理強烈不滿。今天（2日）在立委林月琴、縣議員許雅琳等人陪同下，家長北上召開記者會，直批教育處處分過輕、沒有嚇阻效果，並要求追究行政責任。

整起事件去年傳出後，教育處第一次調查僅認定2週內發生158次「不當管教」，並依此裁罰。但家長質疑調查過程有疏漏，要求重啟調查。教育處第二次檢視監視器畫面後，才認定涉案教保員「情節重大」，決議從明年2月起（114學年度下學期起），對該幼兒園減招2成，為期1年。

請繼續往下閱讀...

不過，家長仍認為縣府輕輕帶過，無法回應社會的憤怒與期待。許雅琳今年4月、7月就在彰化縣議會召開過2場記者會，今天更第三度在立法院再度抨擊教育處處理態度消極。該案受害家長則已經走司法途徑，案件仍在審理中。

對此，縣府教育處回應並強調，對幼兒園不當管教「零容忍」，已依法裁罰該園，並核定減招。教育處表示，當初調查針對幼童私密部位受傷展開，後續因家長陳情，再次逐一聯繫家長、檢視畫面，並邀請家長出席調查會議，最終認定1名教保員涉及「情節重大」不當管教，助理教保員則屬情節輕微，幼兒園管理不善情節，也依規定裁罰42萬6000元。

至於外界關注的監視錄影調閱爭議，教育處表示，已在今年8月函請教育部國教署釐清程序，目前仍待回覆，將依函釋結果辦理。教育處也強調，幼兒園已依規通報校安與兒少保護，相關單位均第一時間介入，並持續追蹤，承諾只要查證屬實，必定嚴懲。

今年7月16日受害學童家長在彰化縣議會召開記者會，質疑教育處消極處理。（資料照，記者張聰秋攝）

針對彰化幼兒園不當管教爭議，今天家長與民代第3度召開記者會，彰化縣政府回應強調零容忍，已裁罰並減招。（記者張聰秋攝）

