花蓮洪災重創第10天 受災戶居家清淤逾88％

光復道路側溝因阻塞，須開人孔蓋清除，已透過各縣市環保局支援清溝車清理。（記者王峻祺攝）

花蓮洪災重創第10天，公私部門、軍警及上萬名志工投入復原工作，每天24小時不間斷，中央災害應變中心前進協調所表示，7個受災村的住家清淤執行率已達88.14％，道路清淤達30％，將力拚中秋節前夕恢復家園。

中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成說，災後10天以來，在各方努力下，以災民住家所有垃圾與淤泥的清除比例來算，災後總復原執行率高達88.14％，其中北富村最高95％，大安村則80％，會持續努力清掃家園。

他說，道路清淤部分因狀況較複雜，連夜趕工中，白天由環境部及各縣市環保局負責，晚上則由軍方加班，目前道路清淤執行率30％，24小時不間斷下，後續幾天清淤量將會大幅減少。

環境部補充，家戶垃圾持續丟，政府持續清，日夜都清，清完垃圾會送到暫置場，後續分類去化再利用，包括沙土、可回收物及垃圾等，目前將靠近市區的第2塊、約4.65公頃暫置場空出來，讓災區清運車輛能直接送抵，大幅縮短來回清運時間，加速清運效率。

環境部指出，道路側溝因阻塞，須開人孔蓋清除，已透過各縣市環保局支援清溝車清理，屋後側溝已開蓋，委由志工幫忙，希望引導至家戶進行側溝清理，清理後廁所就能使用；流動廁所已設置154座因應，不夠會繼續補充；環境也持續清消中。

化學兵投入街道消毒作業。（記者王峻祺攝）

光復暫置場堆放大量泥土及廢棄物。（記者王峻祺攝）

