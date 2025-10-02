為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    農業部擴大培訓電農 北中南東辦媒合訓練課

    2025/10/02 12:41 記者楊媛婷／台北報導
    農業部國際司今年將更擴大佃農培訓。（記者楊媛婷攝）

    農業部國際司今年將更擴大佃農培訓。（記者楊媛婷攝）

    農民不只要會種，還要會銷售，隨現代消費習慣改變，不少民眾也會在電商平台購買農產品，農業部國際司協助農民與電商平台媒合，並輔導行銷，今年將擴大到北中南東共舉辦6場媒合會與14場訓練課程。

    農業部自2017年就推動「電農培訓及輔導專案」，讓農民可利用電商管道，在線上販售農產品，並讓農民更能掌握行銷的秘訣，國際司司長蕭柊瓊表示，自計畫推動迄今，已經舉辦超過70場媒合會，協助超過700位農民尋找到適合的電商平台販售農產品，過去相關活動都只在北部辦，今年則將擴大到北中南東舉辦，將會有6場媒合會與14場的訓練，也會因應目前的社群趨勢，協助農民使用AI工具與拍攝短影音、直播帶貨等。

    有參加該專案的大農網業者佘承洲表示，過去的銷售模式都只能招攬農場附近的消費者，2022年成立電商平台並且透過行銷提升，該平台專營各地特色農產品有與有機蔬菜等，造訪網站的訪客從第1年的11萬人，迄今每年都是以50%成長，目前1年的營業額超過400萬元。

    經營電商平台真情食品館的板橋農會總幹事張麗梅則表示，該電商平台也是來自農委會（農業部）多年前的專案計畫，她認為做農產品電商最重要的就是克服，尤其生鮮農產品有時效性，因此迄今該平台在出貨前都會致電給客戶確認是否可如期收貨。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播