農業部擴大培訓電農 北中南東辦媒合訓練課

農民不只要會種，還要會銷售，隨現代消費習慣改變，不少民眾也會在電商平台購買農產品，農業部國際司協助農民與電商平台媒合，並輔導行銷，今年將擴大到北中南東共舉辦6場媒合會與14場訓練課程。

農業部自2017年就推動「電農培訓及輔導專案」，讓農民可利用電商管道，在線上販售農產品，並讓農民更能掌握行銷的秘訣，國際司司長蕭柊瓊表示，自計畫推動迄今，已經舉辦超過70場媒合會，協助超過700位農民尋找到適合的電商平台販售農產品，過去相關活動都只在北部辦，今年則將擴大到北中南東舉辦，將會有6場媒合會與14場的訓練，也會因應目前的社群趨勢，協助農民使用AI工具與拍攝短影音、直播帶貨等。

有參加該專案的大農網業者佘承洲表示，過去的銷售模式都只能招攬農場附近的消費者，2022年成立電商平台並且透過行銷提升，該平台專營各地特色農產品有與有機蔬菜等，造訪網站的訪客從第1年的11萬人，迄今每年都是以50%成長，目前1年的營業額超過400萬元。

經營電商平台真情食品館的板橋農會總幹事張麗梅則表示，該電商平台也是來自農委會（農業部）多年前的專案計畫，她認為做農產品電商最重要的就是克服，尤其生鮮農產品有時效性，因此迄今該平台在出貨前都會致電給客戶確認是否可如期收貨。

