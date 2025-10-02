斷電魚塭魚群暴斃 漁民哽咽：「去了了」損失逾200萬元

麥寮許厝一處養殖魚塭因台電配電設施脫落斷電，水車無法運轉，造成大量魚群因缺氧死亡，漁民無奈打撈魚屍。（記者黃淑莉攝）

雲林麥寮許厝一處養殖區，疑因台電部分配電設施老舊電線脫落斷電，造成魚塭水車停擺超過12小時，漁民發現通報搶修已來不及，魚隻陸續死亡，今（2）日魚塭水面浮出大量翻肚魚屍，漁民乘著竹筏打撈無奈說，「去了了！」原本10月10日要出貨全沒了，損失逾200萬元。

施姓漁民指著魚塭旁的電桿指出，就是掛在上面的電線脫落斷電，造成魚塭水車無法運轉，昨天早上6點多巡視魚塭發現，緊急通報台電來搶修，因停電超過12小時，魚因缺氧太久，這2天陸續死亡。

漁民說，魚塭放養2萬8000多隻台灣鯛，其他草魚、烏鰡、大頭鰱等魚種1萬多隻，下週就要收成出貨現在全沒了，損失超過數百萬元，就連投入的成本也收不回來，欲哭無淚。

漁民表示，養殖區的電桿設施老舊，向台電反應也派員來看過，至今2、3年都沒有改善，現在出事了，損失要漁民自己買單嗎？由於周邊還有斷裂的電桿未修，東北季風將屆，希望台電能全面更新，避免再發生脫落事故。

台電雲林區處指出，1日上午9點52分接獲用戶通報，派員前往處理，因現場為養殖漁業道路狹小工程車無法到達，影響搶修進度，在中午12點左右復電。針對部分配電設備因鹽塵害腐蝕嚴重，該處已設計改善，預計本月14日停電施工。

麥寮許厝一處養殖魚塭因台電配電設施脫落斷電，水車無法運轉，造成大量魚群因缺氧死亡。（記者黃淑莉攝）

麥寮許厝養殖區的台電配電設施因塵鹽害腐蝕嚴重，台電雲林區處預計10月14日進場改善。（記者黃淑莉攝）

