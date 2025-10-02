為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄旗津中秋「吃通海」 推出千份300元變500元優惠券

    2025/10/02 12:37 記者葛祐豪／高雄報導
    熱愛旅遊及美食的網紅Nini，直呼旗后商圈好吃好玩又好拍。（記者葛祐豪翻攝）

    熱愛旅遊及美食的網紅Nini，直呼旗后商圈好吃好玩又好拍。（記者葛祐豪翻攝）

    中秋連假即將到來，高雄市旗后商圈發展協會於連假首日10月4日（六）舉辦《旗津吃通海》活動，除了精彩表演，更推出千份300元變500元的「吃通海券」超優惠活動，其中160份早鳥票一開放即秒殺，當天下午2點起於旗津豐收廣場還開放現場登記，數量有限，換完為止。

    原本7月是旗津旅遊旺季，但今年受連日豪雨影響，旗津商家生意大受影響，所幸旗津風箏節吸引不少遊客來到旗津；商圈也自力救濟，舉辦各類活動刺激消費。

    《2025旗津吃通海》由高市經發局輔導，旗后商圈發展協會主辦，結合在地近百家店家攤商，推出千份「吃通海券」，民眾只需以300元現金，即可兌換面值500元的消費券，適用於旗津近百家合作店家，包含海鮮餐廳、特色小吃與協力車店家等，預期可帶動在地消費熱潮。

    旗后商圈理事長陳昱宏表示，今年活動特別邀請到國防部全國高級中等學校儀隊冠軍港明高中儀隊，帶來氣勢磅礴的儀隊踩街表演，更安排旗津海星幼兒園的太鼓表演、吉他彈唱及火舞劇場等精彩節目；現場也規劃多項親子同樂內容，包括免費的大型氣墊樂園與水池氣墊，及在地沙雕、風鈴等手作體驗，讓遊客欣賞碧海藍天之餘，能深入感受旗津的文創活力與海洋風情。

    陳昱宏強調，這次準備了1000份吃通海券，就是要讓遊客吃通海、玩通海，把旗津的美好通通帶回家！活動詳情可上「旗后商圈發展協會」FB粉絲專頁查詢。

    《旗津吃通海》活動推出千份300元變500元的「吃通海券」優惠。（記者葛祐豪翻攝）

    《旗津吃通海》活動推出千份300元變500元的「吃通海券」優惠。（記者葛祐豪翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播