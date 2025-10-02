為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    侯友宜視察雙溪北38線百米邊坡復建完工 還給居民安全通行環境

    2025/10/02 13:34 記者翁聿煌／新北報導
    新北市長侯友宜赴雙溪區，視察因去年10月山陀兒颱風豪雨崩塌的區道北38線邊坡復建工程。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜赴雙溪區，視察因去年10月山陀兒颱風豪雨崩塌的區道北38線邊坡復建工程。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜2日前往雙溪區，視察因去年10月山陀兒颱風豪雨崩塌的區道北38線邊坡復建工程，該處崩塌範圍長達180公尺、高200公尺，一度中斷交通並威脅下方住戶，市府已於今年6月完成第一階段的復建工程。

    侯友宜表示，去年10月山陀兒颱風帶來豪大雨，導致雙溪區區道北38線4K+500~6K+000區間邊坡道路土石坍落，在地質與天候條件不佳的情況下，市府施工團隊仍於今年6月完成第一階段的復建工程，讓地方居民與用路人能重獲安全順暢的通行環境。

    工務局長馮兆麟說，雙溪區公所第一時間派員進場，迅速搶通道路且設置臨時防護，確保居民基本通行需求，同時，養工處火速提報復建經費向工程會申請補助，經費核定後立刻展開復建工程確保安全，並進行坡體調查與監測，以釐清致災原因為後續長期復建工法奠定基礎。

    馮兆麟指出，由於近年來氣候異常變遷，時有強降雨發生造成災害，去年山陀兒颱風造成新北市轄內多處道路受災，規模是歷年之最，工務局負責復建工程共計22處，已於今年8月7日全數完成。

    馮兆麟強調，市府將持續加強山區道路巡檢工作，以便及早掌握邊坡情況並及時處理潛在風險，將加大力度推動邊坡穩定及防護工程，降低極端氣候所帶來的災害威脅。

    熱門推播