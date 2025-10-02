為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    第一批鏟子超人怎麼出現？原因是「他」的一段影片！

    2025/10/02 12:57 即時新聞／綜合報導
    花蓮光復鄉災情爆發後，各地大量民眾自發前往救助，也被網友封為「鏟子超人」。（資料照，記者王錦義攝）

    花蓮光復鄉災情爆發後，各地大量民眾自發前往救助，也被網友封為「鏟子超人」。（資料照，記者王錦義攝）

    花蓮光復鄉災情爆發後，各地大量民眾自發前往救助，也被網友封為「鏟子超人」。近日有網友好奇發問，究竟第一批「鏟子超人」是怎麼誕生的？馬上有人回答，其實起源於一段由經營滷味攤的父子所拍攝的影片，當時滷味攤的父親在影片中以輕鬆、熱情的口氣喊「買張車票來玩泥巴」，號召網友來花蓮幫忙，結果激起這波浪潮。

    有網友日前在Threads上發文表示：「現在想想，第一批鏟子超人是怎麼形成的？竟然帶動後續這麼大的風潮，超偉大的啊！」文章一出，引發網友熱議，有人表示：「一開始好像有個人發影片問大家要不要來花蓮一起玩泥巴，然後就整個轉傳開始一堆人響應。」

    不久後，就有網友貼出原始影片，原來是一對經營滷味攤的父子，其父親在影片中說，「來花蓮很簡單！」去火車站買一張直達光復的火車票，來這邊找一戶喜歡的、有很多泥巴的地方玩泥巴！晚上7、8點再買一張火車票回家，洗澡睡覺！就這麼簡單！就是這一段簡單的影片後，光復開始湧入大量「鏟子超人」協助災民。

    貼文下方，該段原始影片的拍攝人也現身留言，表示說要去玩泥巴的就是他的「爸爸」，目前這段影片已有超過100萬次瀏覽，有高達6000多次的分享。

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播