第一批鏟子超人怎麼出現？原因是「他」的一段影片！

花蓮光復鄉災情爆發後，各地大量民眾自發前往救助，也被網友封為「鏟子超人」。近日有網友好奇發問，究竟第一批「鏟子超人」是怎麼誕生的？馬上有人回答，其實起源於一段由經營滷味攤的父子所拍攝的影片，當時滷味攤的父親在影片中以輕鬆、熱情的口氣喊「買張車票來玩泥巴」，號召網友來花蓮幫忙，結果激起這波浪潮。

有網友日前在Threads上發文表示：「現在想想，第一批鏟子超人是怎麼形成的？竟然帶動後續這麼大的風潮，超偉大的啊！」文章一出，引發網友熱議，有人表示：「一開始好像有個人發影片問大家要不要來花蓮一起玩泥巴，然後就整個轉傳開始一堆人響應。」

不久後，就有網友貼出原始影片，原來是一對經營滷味攤的父子，其父親在影片中說，「來花蓮很簡單！」去火車站買一張直達光復的火車票，來這邊找一戶喜歡的、有很多泥巴的地方玩泥巴！晚上7、8點再買一張火車票回家，洗澡睡覺！就這麼簡單！就是這一段簡單的影片後，光復開始湧入大量「鏟子超人」協助災民。

貼文下方，該段原始影片的拍攝人也現身留言，表示說要去玩泥巴的就是他的「爸爸」，目前這段影片已有超過100萬次瀏覽，有高達6000多次的分享。

