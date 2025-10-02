為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    花蓮光復重災89戶不再挖掘 國土署將蓋組合屋

    2025/10/02 12:00 記者王峻祺／花蓮報導
    花蓮光復洪災重創7村，其中大平村、大同村共89戶因地勢低窪受創嚴重，中央災害應變中心前進協調所表示，因無法再居住，原則上「不再做挖掘動作」，國土署也尋覓臨近一塊土地待現勘，將蓋中繼宅組合屋。（記者王錦義攝）

    花蓮光復洪災重創7村，其中大平村、大同村共89戶因地勢低窪受創嚴重，中央災害應變中心前進協調所表示，因無法再居住，原則上「不再做挖掘動作」，國土署也尋覓臨近一塊土地待現勘，將蓋中繼宅組合屋。（記者王錦義攝）

    花蓮光復洪災重創7村，其中大平村、大同村共89戶因地勢低窪受創嚴重，中央災害應變中心前進協調所今天表示，因無法再居住，原則上「不再做挖掘動作」，國土署也尋覓臨近一塊土地待現勘，將蓋中繼宅組合屋。

    針對受災89戶，花蓮縣政府坦言「已不具居住條件」，並請國土署研議中長期重建方案，同時啟動民政系統調查89戶門牌設籍情形，作為安置及空間需求評估依據。

    中央前進總協調官季連成說，89戶沒有辦法居住，原則上不再做挖掘動作，經國土署評估，目前初步有3大分向，短期會將居民媒合旅宿業者進行安置，中期則將選一塊土地興建組合屋作為中繼宅，長期可能會循0403花蓮大地震模式，朝永久屋規劃。

    部分部落居民考量傳統領域，屬意蓋在光復大農大富。國土署回應，已研擬短、中、長期安置方案，盼能保障居民長治久安，受災最嚴重區域，集中於佛祖街與中正路末端，居民不希望中繼宅離住家太遠，因此已尋覓附近一塊土地，將現勘進行土地空間配置規劃，評估是否可行。

    季連成補充，中繼宅及最後的長期居住評估需要非常慎重，包括考量用地取得、居民意願，以及後續工作程序，原民會會持續和部落溝通，將多方安置訴求列入考量。

