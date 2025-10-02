為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北北桃Youbike大當機凌晨才完全排除 北市府開罰微笑單車10萬

    2025/10/02 11:58 記者甘孟霖／台北報導
    北北桃YouBike2.0昨天（1日）晚間6點34分起發生大當機，直至今日凌晨12點36分才完全排除，估計影響台北市2萬多用戶、北北桃共4萬多用戶。北市交通局表示，此案依約開罰微笑單車公司最高10萬元。（資料照）

    北北桃YouBike2.0昨天（1日）晚間6點34分起發生大當機，許多民眾大老遠到借車站卻發現無法借車，氣得上網怒罵。微笑單車發言人林苑毓指出，昨晚間7點40分修復，但有零星狀況至今日凌晨12點36分才完全排除，估計影響台北市2萬多用戶、北北桃共4萬多用戶。北市交通局表示，此案依約開罰微笑單車公司最高10萬元。

    林苑毓今於交通局記者會上指出，9月27日有針對系統更新版本，主要針對自檢機制更新，而由於新版系統資料反覆比對，昨日晚間又碰上尖峰期，造成系統瞬間流量暴增而致使當機，昨日查找到原因後，也立即將系統退版。

    林苑毓說，昨晚間7點40分系統修復，但仍有零星狀況出現，至今日凌晨12點36分才完全排除，預估影響用戶，台北市約2萬多、北北桃約4萬多。

    她指出，如有因為款項扣款問題，可與微笑單車客服聯繫，原則上將從寬處理；針對賠償、補償機制，後續公司將進行研擬。

    北市交通局表示，關於這次狀況，已經發文微笑單車公司，依契約採最重10萬元的罰款。

    微笑單車公司發言人林苑毓表示，針對10/1晚間系統大當機，如有扣款問題可致電微笑單車客服，從寬認定。（記者甘孟霖攝）

    微笑單車公司發言人林苑毓表示，針對10/1晚間系統大當機，如有扣款問題可致電微笑單車客服，從寬認定。（記者甘孟霖攝）

