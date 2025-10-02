綠色和平：漁業活動影響珊瑚籲管理納入海保區規劃

綠色和平調查發現，漁業行為成了珊瑚生態壓力之一；圖為2025年小琉球肚仔坪水下珊瑚實況。（綠色和平提供）

台灣珊瑚生態豐富，擁有國際級海洋生態和景觀，然綠色和平調查發現，漁業行為成了珊瑚生態壓力之一，呼籲海委會，優先將漁業管理納入海洋保護區規劃，並透過「海保法」將小琉球、南方四島及三仙台劃為海洋庇護區。

綠色和平海洋專案發言人邱聰榮指出，聯合國「全球海洋公約」今年9月達到生效門檻，多達60國批准通過，讓2030年前保護至少全球30%海洋的目標勢在必行。綠色和平於今年7、8月至屏東琉球水產動植物繁殖保育區、澎湖南方四島國家公園，以及台東三仙台風景特定區進行水下生態紀錄，蒐集20個潛點珊瑚生態系監測影像發現，小琉球與南方四島水域多處珊瑚礁被藻類大量覆蓋，部分情況嚴重者，更僅剩白色骨骼殘骸。

邱聰榮表示，除了珊瑚健康衰退外，該調查也觀察到，3海域普遍有大量廢棄漁具纏繞珊瑚；為進一步了解漁業與珊瑚礁生態關聯，經交叉分析3地的「船舶自動識別系統」（AIS）數據與水下珊瑚生態監測結果後發現，漁船活動頻繁區域，水下珊瑚衰退程度相對嚴重，2者呈現正相關。然珊瑚生態較差的小琉球和澎湖南方四島，皆屬海洋保護區，漁船活動值卻遠高於尚未被劃入海保區的三仙台，且官方相關稽查數據也凸顯執法量能不足的隱憂。

台東大學生命科學系助理教授兼台灣珊瑚礁學會常務監事段文宏表示，據科學研究，過度捕撈是全球珊瑚礁最廣泛的威脅之一，舉例來說，在海鮮餐廳看到的鸚哥魚等草食性魚類，是珊瑚生長好幫手，其可抑制藻類生長，有助於珊瑚復育，因此人類捕撈也會降低整體生態韌性。因此夏威夷已禁止捕撈該魚類，經長期觀察下，確實有利於珊瑚礁活力。

段文宏表示，台灣雖已設置海洋保護區，下一步更應結合漁業管理、教育等，包括針對草食魚類的保護措施、禁漁或限漁規範、長期監測與在地社區合作，以免淪為「空殼」的保護區。

海洋公民基金會執行長王曉嬋表示，南方四島既然定位為海洋型國家公園，扮演種原庫的角色，就應享有最嚴格的管理與保護，應強化漁業管理、提升執法與監控能量。

綠色和平呼籲海委會，優先將漁業管理納入海洋保護區規劃，並透過「海保法」將小琉球、南方四島及三仙台劃為海洋庇護區，整合漁業署、觀光署、海保署及地方政府，合力限制破壞性活動、有效落實海洋保育。

綠色和平發現，小琉球與南方四島水域多處珊瑚礁被藻類大量覆蓋；圖2025年南方四島西吉嶼西側。（綠色和平提供）

綠色和平海洋專案發言人邱聰榮指出，官方相關稽查數據也凸顯執法量能不足的隱憂。（記者黃宜靜攝）

