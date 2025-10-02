大飽眼福！國慶焰火在南投 攝影玩家實測大推2地點

今年國慶焰火在南投，日前在南投市貓羅溪畔試射逾1000發彩排，就有攝影玩家在周邊實測拍攝，認為祖師橋（如圖下），以及高灘地3號觀賞區的地點最佳。（圖由南投縣政府提供）

今年國慶焰火在南投，日前南投縣政府在南投市貓羅溪畔，試放超過1000發焰火彈彩排，就有攝影玩家在周邊實測拍攝，並大推容易到達，且適合拍攝、觀看的2個地點，包括祖師橋，以及觀禮區對面的高灘地觀賞區3號，屆時民眾可望能大飽眼福。

攝影玩家表示，南投市可欣賞焰火的地點，包括南崗工業區樹德半山夢工廠、易經大學、旺來產業園區，以及在焰火施放處附近的觀賞區1、2、4號。

適合拍攝焰火的地點，則有千秋國小後山、包尾山涼亭，東星屋、南峰高爾夫球場等，由於這些地點都在制高點，還可將南投夜景盡收眼底，因此較適合拍攝焰火全景。

至於易達性高，還能拍攝並近距離欣賞焰火的地點，則首推祖師橋，以及主辦單位規劃的高灘地觀賞區3號，由於距離焰火施放地點最近，不僅拍照效果好，還能聽到施放時的音樂效果，可望能體驗到最佳的焰火饗宴。

