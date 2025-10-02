李鴻源憂鏟子超人「帶出病菌」？ 莊人祥駁：當地流感與非災區差不多

民進黨立委李坤城、黨團幹事長鍾佳濱今天上午在立法院召開「偏鄉災後無人機送藥常態化 民眾用藥不中斷 」記者會。（記者廖振輝攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀嚴重災情，全國各地「鏟子超人」前往災區協助災民重整家園。水利專家、前內政部長李鴻源認為，鏟子超人進入災區可能會生病，或把病菌帶出花蓮。對此，衛福部次長莊人祥回應，當地流感情況跟台灣其它非災區差不多，沒有所謂的帶出來，也沒有災區會有更多病菌的情況。

民進黨立委李坤城、黨團幹事長鍾佳濱今天上午在立法院召開「偏鄉災後無人機送藥常態化 民眾用藥不中斷 」記者會，受邀出席者包含衛福部次長莊人祥、資訊處長李建璋，以及交通部民航局副局長林俊良。

前內政部長李鴻源接受《中天新聞》訪問時表示，若上萬名志工同時湧入光復鄉，在缺乏完善裝備的情況下，吃喝拉撒等生活問題可能引發衛生疑慮，嚴重時恐導致傳染病蔓延，甚至將病菌帶出花蓮，造成二次災害。

對此，莊人祥表示，災民收容所災民若有任何醫療疾病，醫療團體都會看診，現在流行的是流感，9月底就開放給當地災民使用抗病毒藥物，先前也開放施打流感疫苗、新冠疫苗，目前當地流感情況跟台灣其它非災區差不多，「沒有所謂的帶出來」。

莊人祥指出，當地可能會有飲用水不足的情況，若用瓶裝水或煮熟水就沒有太大問題，但並沒有災區會有更多病菌的情況。大家可能以為災區很多屍體所導致，但死亡後，身上的病毒也會跟著死亡，除非有碰到屍體或有特別細菌、病毒，因此大家可以放心。

