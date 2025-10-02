為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    這個不能丟！鏟子超人注意 族服是原住民家族的祝福

    2025/10/02 13:05 即時新聞／綜合報導
    花蓮光復鄉堰塞湖潰流後，受泥石覆蓋的原住民族服。（圖擷取自@tminun_na_rimuy_社群平台「Threads」）

    花蓮光復鄉堰塞湖潰流後，受泥石覆蓋的原住民族服。（圖擷取自@tminun_na_rimuy_社群平台「Threads」）

    花蓮光復鄉上週因堰塞湖潰流遭受重創，大批「鏟子超人」志工從全台各地湧入光復鄉協助清理家園；有原住民在社群媒體拜託「鏟子超人」們，如果在清理時看到族服「都不要丟」，先問一下屋主，因為它承載一個家，老到未來的祝福，一針一線的重量，不是買一套可以解決的事情。

    馬太鞍部落是阿美族最大的部落之一，網友在Threads發文貼出被泥石覆蓋的族服，請「鏟子超人」們看到「衣服很像族服的都不要丟」，把族服留起來，拿給屋主；如果是流到外面去的族服；再麻煩大家熱心的詢問附近的住家，是不是他們家的族服，因為族服對原住民來說非常重要，保留下來不是因為買一套很貴，而是感情。

    原PO部落哥哥家這一輩的族服是他們長輩一針一線親手縫出來的，是親情更是家族的印記。

    有「鏟子超人」實況回覆「這是真的」，打掃到一位牧師家裡，很多珍貴的照片都雲淡風輕地說丟就丟，直到拿起一個泡到泥水的Alofo（情人袋），愣了一秒急忙說「要要要！這個要留」，立刻接過去。

    在 Threads 查看

    清洗完畢的原住民族服。（@tminun_na_rimuy_提供）

    清洗完畢的原住民族服。（@tminun_na_rimuy_提供）

    網友請「鏟子超人」，別覺得破掉還是被泥巴埋，就把漂亮的族服丟掉。（圖擷取自@tminun_na_rimuy_社群平台「Instagram」）

    網友請「鏟子超人」，別覺得破掉還是被泥巴埋，就把漂亮的族服丟掉。（圖擷取自@tminun_na_rimuy_社群平台「Instagram」）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播