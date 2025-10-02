這個不能丟！鏟子超人注意 族服是原住民家族的祝福

花蓮光復鄉堰塞湖潰流後，受泥石覆蓋的原住民族服。（圖擷取自@tminun_na_rimuy_社群平台「Threads」）

花蓮光復鄉上週因堰塞湖潰流遭受重創，大批「鏟子超人」志工從全台各地湧入光復鄉協助清理家園；有原住民在社群媒體拜託「鏟子超人」們，如果在清理時看到族服「都不要丟」，先問一下屋主，因為它承載一個家，老到未來的祝福，一針一線的重量，不是買一套可以解決的事情。

馬太鞍部落是阿美族最大的部落之一，網友在Threads發文貼出被泥石覆蓋的族服，請「鏟子超人」們看到「衣服很像族服的都不要丟」，把族服留起來，拿給屋主；如果是流到外面去的族服；再麻煩大家熱心的詢問附近的住家，是不是他們家的族服，因為族服對原住民來說非常重要，保留下來不是因為買一套很貴，而是感情。

請繼續往下閱讀...

原PO部落哥哥家這一輩的族服是他們長輩一針一線親手縫出來的，是親情更是家族的印記。

有「鏟子超人」實況回覆「這是真的」，打掃到一位牧師家裡，很多珍貴的照片都雲淡風輕地說丟就丟，直到拿起一個泡到泥水的Alofo（情人袋），愣了一秒急忙說「要要要！這個要留」，立刻接過去。

清洗完畢的原住民族服。（@tminun_na_rimuy_提供）

網友請「鏟子超人」，別覺得破掉還是被泥巴埋，就把漂亮的族服丟掉。（圖擷取自@tminun_na_rimuy_社群平台「Instagram」）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法