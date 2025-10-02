「新北濕地藝術季」開幕倒數中 10/4一起踏上種籽之旅

濕地藝術季邁入第6屆，以「種籽之旅」為主題，象徵種子在濕地中萌芽、成長的過程，也寓意藝術與環境教育的持續發展。（新北市高灘處提供）

新北市「2025新北濕地藝術季－種籽之旅」將於10月4日至11月4日，在板橋新月橋下的新海二期人工濕地登場，首兩天（10月4日、5日）規劃系列開幕限定活動，包含守夜人及南西肯恩等樂團演出，另外還有微戀市集、自然素材手作、環境教育體驗等活動，高灘地工程管理處加碼中秋「送月餅」，10月4日當日下午1點50分發限量號碼牌，邀請大家共度中秋美好時光。

高灘處長黃裕斌表示，今年濕地藝術季邁入第6屆，以「種籽之旅」為主題，象徵種子在濕地中萌芽、成長的過程，也寓意藝術與環境教育的持續發展，今年邀請國內外知名環境藝術家與7組新世代青年藝術團隊齊聚「環境藝術創作營」，現場展出14件結合自然素材、在地觀察與永續理念的藝術作品，呈現濕地的生命力與時間流轉。

其中李蕢至的《棲種之所》以竹編打造圓形庇護空間，如同靜待萌芽的種子，邀請觀眾走入斑駁竹影中，感受濕地的靜謐與生命力；《年輪之脈》則以松木與枝條重現年輪紋理，並透過「種子曼陀羅」共創活動，將群體願景融入作品中。

來自墨西哥的藝術家Lua Rivera創作的《Skydiver Seeds》，以竹、金屬與織物呈現種籽飄浮、落地與遠行的過程，象徵自然中的智慧與循環。馬來西亞藝術家張國耀的《淼種》延續生命循環的概念，呈現種籽在水流漂泊與沉靜間的旅程；黃琬雯與元智大學團隊的《種籽的幾何學》則以寶特瓶漂浮裝置呈現城市與自然的平衡共生。

