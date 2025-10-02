2025台北數位博覽會登場 引領企業AI轉型新趨勢

活動也進行2025第7屆台北新貿獎頒獎，為全台唯一的跨境電商官方獎項，表揚10家在AI浪潮與美國對等關稅等挑戰下，成功突圍的台灣品牌。（記者蔡愷恆攝）

台北市政府今（2日）舉辦2025台北數位應用博覽會暨第7屆台北新貿獎頒獎典禮，活動結合高峰論壇、主題講座以及應用展區，吸引數百家企業共襄盛舉。台北市政府副秘書長王玉芬說，面對AI浪潮，不論是政府或是企業，都面臨極大挑戰與影響，台北市政府為了因應制定第一個AI運營指南，在企業部分，也輔導2200家次的數位轉型服務。

王玉芬表示，活動設置4大主題展區，包含經營管理流程、客戶行銷推廣、AI工具應用與跨境電商佈局，集結超過30家國內外指標性業者聯合參展，如AWS、亞馬遜全球開店、中華電信以及宏碁資訊等，展示超過200項數位解決方案，涵蓋智慧客服、行銷科技、ERP/CRM以及跨境金流物流等應用，建構一站式企業轉型平台。

另外，活動也有6場主題講座與論壇，聚焦在「品牌翻轉x出海策略」、「AI落地x實戰經驗」以及「數位趨勢x應用模式」3大核心議題，邀請微軟、麥味登以及創見資訊等專業團隊分享，內容涵蓋轉型經歷以及未來趨勢。

活動也進行2025第7屆台北新貿獎頒獎，為全台唯一的跨境電商官方獎項，表揚10家在AI浪潮與美國對等關稅等挑戰下，成功突圍的台灣品牌，獲獎企業除了有食品、文創、家居生活用品、自行車零配件以及消費型電子等台灣優勢產業，透過數位轉型與品牌升級，成功連結國際市場。

