    暌違2年！開箱松山機場新觀景台 中秋連假能來看飛機

    2025/10/02 14:50 記者吳亮儀／台北報導
    觀景台上廁所、集哺乳室也充新整建過。（記者吳亮儀攝）

    首次上稿 11:20
    更新時間 14:50

    暌違2年！交通部長陳世凱今天（2日）視察松山機場觀景台整建工程，要求要在本週末開始的中秋節連續假期間能開放讓民眾來看飛機。新觀景台設置觀機廊廳、造型座椅和咖啡廳，粗估可容納數百名民眾休憩；新觀景台預計週六（4日）重新開放。

    松山機場觀景台從2011年啟用，一直都是非常熱門的看飛機的地點，不輸給濱江街「飛機巷」。不過因觀景台長期飽受風吹日曬，木地板老化且出現不平整，有安全疑慮，因此從2023年10月起封閉並重新整建，過程更發現樓板防水結構老化，因此擴大整建計畫。

    松山機場將重新將觀景台的樓地板滲水問題整修，重新鋪設防水層、並升級廁所、哺乳室、梯廳等，並採用更耐久的塑木地板，增設許多座椅，還有兩條可容納超多民眾且遮風避雨的觀景長廊，觀賞飛機視野非常好。

    松山機場觀景台也引入韓國咖啡品牌，提供餐飲販售；觀景台還有無障礙廁所、哺乳室等，還設置巨型植生牆，和航空3D彩繪牆，家長可以帶小孩拍照，廣大場地也很適合小孩「放電」。

    對航空迷、航拍攝影迷來說，拍飛機的視角非常良好，但須注意的是松山機場是軍民合用的機場，國防部有公告禁止拍攝的營區位置，需特別注意拍照時不要拍到營區。另外，觀景台都有玻璃帷幕遮住，不像桃園機場觀景台是開放空間，對畫面、光線相當在意的重度航空攝影迷來說，略顯可惜。

    台北國際航空站主任鄭堅中說明，將利用這2天進行最後審視觀景台各項設施，並將在中秋連假首日，本週六（4日）起對外開放，每日開放時間為上午9點到晚上9點。

    松山機場觀景台即將在中秋節連續假期間開放。（記者吳亮儀攝）

    觀景台有兩大觀景廊廳，視野非常好。（記者吳亮儀攝）

    整建後的觀景台設有不少桌椅。（記者吳亮儀攝）

