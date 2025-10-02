為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    逆風勸「鏟子超人」別再進災區 李鴻源曝：恐出現驚人後果

    2025/10/02 11:38 即時新聞／綜合報導
    花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰流造成嚴重災情，全台各地許多民眾自發前往災區救災，被大讚「鏟子超人」。（資料照）

    花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰流造成嚴重災情，全台各地許多民眾自發前往災區救災，被大讚「鏟子超人」，不過前內政部長李鴻源指出，若自己是指揮官，會呼籲「一般民眾沒有專業不要進去！」，他分析可能出現其他災情。

    綜合媒體報導，前內政部長李鴻源1日接受《中天新聞》採訪，他表示看見「鏟子超人」前往光復救災，真的覺得台灣人很善良、很可愛，但李鴻源呼籲，沒有專業背景的人請勿前往，他認為應派遣工兵營入災區，處理完畢再讓災民回家，因為工兵的機具救災效率絕對比鏟子高，國軍必定帶著補給來的，後勤充足。

    李鴻源強調，若自己是指揮官，就不會讓一般民眾進入，上萬民眾湧入災區吃喝拉撒睡，若裝備不足容易被感染，最糟可能把病菌帶出花蓮，「當然不排除這些人很有貢獻，但不是專業的人進去，會製造很多困擾。」

    最糟糕的結果就是生病，災區一旦出現傳染病，加上救災時一定會有受傷的人，屆時就需要外科、內科醫師。

    相關新聞請見︰

    李鴻源憂鏟子超人「帶出病菌」？ 莊人祥駁：當地流感與非災區差不多

