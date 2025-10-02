北捷年輕人踹飛逼讓座老婦 網神出IG是「台大高材生」朝聖狂讚

曾姓老婦強逼年輕乘客讓位不成，竟出手揮包攻擊，反遭對方一腳踹飛，引發外界熱議。（本報合成，擷取自Threads）

台北捷運再爆優先席風波！一名73歲曾姓婦人逼座不成還揮包攻擊，反遭年輕乘客一腳踹飛，場面瞬間失控。事件曝光後，這名出腳的乘客不僅被封為「北捷超人」，網友還神出其社群帳號，紛紛留言朝聖。

事發於9月29日下午淡水信義線，曾婦要求一名年輕人讓出優先席，過程中還動手揮包。年輕乘客先把手上提袋交給旁人保管，隨後撩裙起身，猛踹老婦一腳。眼尖網友發現，她身上的提袋、洋裝、甚至包包全是三宅一生集團單品，笑稱這是「最佳置入行銷」。

事件引發兩天熱議，警方追查後發現，曾婦涉及多起竊盜案且為通緝犯，1日巡邏時遭逮捕。她繳納1萬5千元罰金及不法所得後重獲自由，晚間又被民眾目擊搭捷運，雖一度還想爭座，但最後乖乖坐到一般座位，未再鬧事。

網友更神出年輕乘客的IG，發現是台大畢業的高材生，經常受邀參與精品活動，還曾與藝人林柏宏、章廣辰合照。帳號瞬間被網友朝聖留言，「妳太帥了，而且好美喔，三宅一生妳穿太好看了」、「氣質優雅，品味出眾」、「北捷超人」、「難道是傳說中的黃金右腳」、「你那一腳讓我長年的憂鬱跟厭世都消失了，感謝你搏鬥座超人」、「就是你！優雅又從容不迫」、「好帥，來自香港的留言」、「讚…台灣就是要妳 捍衛自己的權益」

該名乘客昨日也在IG發文表示，「既然大家都好奇是什麼單品···」，隨後更笑稱「優雅永不過時」。網友則喊話三宅一生應該立刻找她代言，甚至有人留言：「因為你我今天也去買了三宅一生」、「被你燒到，下定決心要去買」。

