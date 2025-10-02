不給設籍新竹學子抽宿舍？ 陽明交大挨批打壓在地學生

陽明交大打壓新竹人？新竹在地學生控訴校方不給設籍新竹縣市的學子參與宿舍抽籤，校方則稱還未定案，仍在凝聚共識及討論階段。（記者洪美秀攝）

陽明交大住在新竹地區的在地學生控訴校方有意排除新竹在地學生參與宿舍抽籤，對於校方的做法表達嚴正抗議，認為堂堂國立大學，竟打壓新竹在地學子，這是不公平的對待，也是欺負新竹在地學生。

對此，校方強調，因學校宿舍陸續翻新整建，為解決每年開學週退宿造成的空床，重新討論研擬宿舍分配辦法。目前宿舍床位分配方式尚未定案，校方為廣納建議並多方評估，召開公聽會蒐集學生意見，確保分配政策能儘量公平合理並取得最大共識。

陽明交大昨天在校內舉辦校園公聽會，針對校內宿舍進行討論，但其中有一方案是設籍新竹縣市的學生，不得參與宿舍抽籤，對校方這樣的舉措與想法，痛批是打壓新竹人，不僅不公平而且是歧視新竹在地學生，新竹縣市學生也是學生之一，為何校方要剝奪新竹學生參與宿舍抽籤權益，更無法接受校方以宿舍翻修的理由，要排除新竹在地學生參與宿舍抽籤，不合理也不合規範，如果校方執意如此做，學生不排除蘊釀抗議，爭取自身權益。

校方強調，目前都在廣納意見階段，並未定案，學生的聲音校方都尊重也會聽取，會繼續討論凝聚共識，以學生的權益為最大化考量。

