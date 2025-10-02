北市新建百齡抽水站動工 2029完工成北投最大抽水站

台北市新建百齡抽水站，2日由台北市長蔣萬安主持動工，預計2029完工，屆時將成北投最大抽水站。（記者何玉華攝）

台北市政府今（2）日在北投區舉行「百齡抽水站新建工程」開工動土典禮，市長蔣萬安出席動土典禮，致詞時指出，百齡抽水站未來是北投地區抽水量最大的抽水站，每1秒可以抽62公噸的水量，也規劃保留未來擴充到每1秒抽100公噸的空間。讓北投在極端氣候下，不再受淹水之苦。預計2029年完工。

水利處為提升全市78個集水分區的防洪能力，計畫將降雨容受力標準由每小時78.8毫米提高至88.8毫米，進行「全市降雨容受力總體檢討工作」，分區規劃短、中、長期排水改善方案。百齡集水區短期內已完成尊賢街及承德路7段側溝與雨水下水道工程；中長期將興建「百齡抽水站」，期望有效解決當地積水問題，全面提升區域防洪效能。

請繼續往下閱讀...

水利處指出，百齡抽水站位於立賢路與社子大橋間，鄰近五分港溪及洲美運動公園，基地面積約1.6公頃，初期抽水容量為每秒62公噸，並預留擴充至每秒100公噸的空間，以因應北投區未來都市發展所需。工程預計2029年完工，屆時將成為北投地區抽水量最大的抽水站，是北市第89座抽水站。

水利處表示，百齡抽水站最大特色為台灣首座「地景式防洪抽水站」，設計融合北投農業區自然地貌與在地生態環境，兼顧抽水效能、景觀美學與生態永續，水利處長張凱堯說，抽水站低於地面，用緩坡蓋住成稻禾之丘的開放式公園，抽水站頂端設觀景台，可以看到觀音落日，突破傳統抽水站的封閉形象，兼顧抽水效能、景觀美學與生態永續，也降低機組運轉噪音對周邊環境之干擾，整體設計高度重視環境友善。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法