東石浪漫白色派對 浪野食光10/4登場

東石沿海創意美食烏魚子馬卡龍。（圖由東石商圈觀光發展協會提供）

嘉義縣東石商圈觀光發展協會將於本週六（10月4日）下午2點至晚間9點，在東石漁港中央景觀台「大船入港船屋」舉辦「2025浪野食光Sea & Savor」活動，主打「白色dress code、海味饗宴、慢生活」，規劃白色市集、手作DIY體驗、海味餐盒、痛風海鮮晚宴，還有音樂舞台演出，打造東石最浪漫的海邊盛宴。

商圈理事長吳思蕙說，活動下午2點開始，由白色市集與海風音樂會揭開序幕，還有白色海味食光與手作體驗，晚間6點半痛風餐桌晚宴展開，從白天到夜晚，串連市集、餐飲、體驗與表演，遊客可手作如彩繪磁鐵、海洋瓶、蚵殼蝶谷巴特與蚵殼粉擴香石，讓將海邊元素轉化為專屬的生活小物。

吳思蕙表示，活動限量推出「白色海味套票」，每組1800元，僅限30組，包含4人份精緻海味餐盒、海逸啤酒、特調飲品，以及4場手作體驗券。餐盒菜色結合創意與東石在地特色，包含泰式風味的打拋蚵、海鮮福袋、香濃焗烤蚵、創新組合烏魚子馬卡龍，還有海風鬆餅與藍色珊瑚泡芙；「痛風餐桌晚宴票」每桌3999元，可4至6人共享8道在地海鮮料理，附贈市集折價券與DIY體驗券，搭配海風與現場音樂演出，營造浪漫氛圍。

商圈表示，活動由經濟部商業發展署、農業部農村發展及水土保持署、嘉義縣政府、東石鄉公所指導，嘉義縣東石商圈觀光發展協會與農業部農村發展及水土保持署南投分署主辦，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處、行政院雲嘉南區聯合服務中心、國立嘉義大學共同主辦，由登逸資訊有限公司承辦，參加者請配合白色「dress code」，營造具風格的海邊盛會，活動詳情可上「嘉義縣東石商圈觀光發展協會」臉書粉絲專頁查詢。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

「2025浪野食光Sea & Savor」將於10月4日登場。（圖由東石商圈觀光發展協會提供）

店家研發的各式創意商品。（圖由東石商圈觀光發展協會提供）

