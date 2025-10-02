高雄首項生態標章農產品「雉+野蓮」進軍全台通路。（記者陳文嬋攝）

高雄市農業局攜手高雄市野鳥學會復育保育類水雉，創立「護雉蓮盟－雉+野蓮」品牌，為高雄首項生態標章農產品，上架全台66間家樂福量販店，民眾吃野蓮護生態。

日治時代美濃湖曾是水雉原生棲地，但因開發需要進行湖泊浚挖、池塘填築等工程，讓水雉族群一度消失，農業局自108年起與高雄市野鳥學會合作，於美濃湖畔打造「大灣棲地」，鼓勵農民種植野蓮田，提供水雉繁殖與育雛空間。

請繼續往下閱讀...

農業局推動水雉棲地復育過程中，輔導「美濃區蔬菜產銷班第18班」成立全台第一個由農民組成「瀕危物種巡護隊」，專責守護美濃湖，計畫初期31公頃野蓮池參與，去年已有87公頃加入，建立全台少見大規模生態保育耕地。

農業局今年更推出專屬野蓮田生態服務給付，鼓勵農友在野蓮池中央加種菱角或芡實，吸引水雉築巢繁殖，避免孵化期與收成期衝突，只要農友維護野蓮田符合友善標準，可獲得每公頃3萬元獎勵金，另有每年6萬元巡守隊經費補助，鼓勵更多農民加入「護雉蓮盟」行列。

農業局與高雄市野鳥學會合作創立「護雉蓮盟－雉+野蓮」品牌，近日已全面上架全台66間家樂福量販店，每週鋪貨2次，據觀察只要上架立即銷售一空，顯示消費者願意在日常購物中積極參與生態保育，共同推動環境永續理念。

農業局長姚志旺表示，水雉復育不只是對自然環境回應，更是以實例證明農業生產、生態保育與企業經營得以融合發展，「護雉蓮盟－雉+野蓮」上架，象徵高雄農業邁向新紀元，期待更多國人透過日常消費，與市府、農友一起共築生態願景、實踐環境永續。

全台首支農民組成「瀕危物種巡護隊」，專責守護美濃湖生態。（記者陳文嬋攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法