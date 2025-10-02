採取個人化精準篩檢策略 台大公衛呼籲大腸癌篩檢降至40歲

台大教授陳秀熙指出，如降低至40歲篩檢，發生風險可降低21至25％，死亡風險下降35至39％，而以「個人化精準篩檢」策略，可以合理使用醫療資源。（記者林曉雲翻攝自直播）

在大腸癌年輕化趨勢日益明顯下，國立台灣大學公衛學院今（2日）召開「40歲起大腸癌篩檢，守護台灣X世代健康」線上記者會，教授陳秀熙指出，如降低至40歲篩檢，發生風險可降低21至25％，死亡風險下降35至39％，而以「個人化精準篩檢」策略，糞便潛血檢測減少49％，大腸鏡需求減少28％，相當於減少191萬劑糞便潛血檢測及5萬大腸鏡需求，合理地使用醫療資源。

衛福部國健署自今（2025）年起將大腸癌篩檢對象擴大自45歲至74歲民眾，並提供每2年1次免費糞便潛血檢查，若有大腸癌家族史之40至44歲也符合篩檢資格，實施半年受檢人數突破103萬人。

請繼續往下閱讀...

台大醫院於今年7月發布最新社區研究證實，將糞便潛血免疫檢查（FIT）篩檢起始年齡從50歲提前至40至49歲間，相較於50歲才開始篩檢，可顯著降低大腸癌發生率與死亡率，該研究成果於今年6月12日發表於國際權威期刊「JAMA Oncology」，為全球預防大腸癌提供關鍵實證依據。

該研究由台大醫學院內科教授邱瀚模與公衛學院教授陳秀熙發起，結合基隆與台南市超過50萬名40至49歲民眾社區篩檢資料，追蹤時間達17年，分析40至49歲就參與FIT篩檢並持續於50歲後接受定期篩檢者，與僅自50歲起才接受篩檢者的結果差異。

研究發現，提早篩檢組的大腸癌發生率為每10萬人年26.1例，顯著低於僅從50歲開始篩檢者42.6例，死亡率也從每10萬人年7.4例降至3.2例，風險減少超過50%；調整多項變因後，早期篩檢組相較對照組的大腸癌發生風險下降21至25%，死亡風險下降34至39%，若提早啟動篩檢，每檢查1548人即可預防一例大腸癌，顯著優於從50歲開始檢查所需的2079 人。

台大流行病學與預防醫學研究所所長林先和表示，公衛學院2個重要研究：年輕族群的篩檢及精準篩檢，是未來重要的趨勢。

國立台灣大學公衛學院今（2）日召開「40歲起大腸癌篩檢，守護台灣X世代健康」線上記者會。（記者林曉雲翻攝自直播）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法