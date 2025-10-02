蘇澳海事學生化身「鏟子超人」進花蓮災區 受困車內8天汪星人獲救

國立蘇澳海事20多名學子組成服務團，昨前進花蓮光復災區。（蘇澳海事提供）

宜蘭縣國立蘇澳海事20多名學子化身鏟子超人，昨天前進花蓮光復災區服務；在服務過程中，同學們因好奇打開一輛漂流到民宿的汽車，竟意外救出一隻被拴在車內受困長達8天的小狗，狗狗奇蹟生還，狀況還算穩定，讓大家鬆了一口氣。

蘇澳海事校學務處團20多位學生昨天展開特別的任務前往花蓮光復，這場課堂外的學習搖身一變成為「鏟子超人」；學校特別感謝蘇澳海事家長會、校友會、基金會的支持，讓學生們能安心前行。

學生服務團抵達花蓮後，被安排協助清理受創最嚴重佛祖街的一棟民宿，這是挖掘機器還無法進入的角落；烈日當空、粉塵瀰漫，過程還挖到雞隻屍體、環境氣味難聞，學生仍忍住嘔吐感，堅持把工作完成。

志工服務發生一段小插曲，同學們因好奇打開了一輛漂流到民宿的汽車，竟意外救出一隻被拴在車內的小狗！雖然牠一開始虛弱無力，但在補充水和食物後，恢復了力氣，還能大聲吠叫，讓大家都鬆了一口氣。

發現小狗的學生是航管科2年級李品辰，他說當時在撿垃圾 看到一台車被卡在橋上，一開始是好奇心態去開車門，打開裡面一隻狗從車裡探出頭來，他被嚇到很快關上車門，確認一下真的有一條狗，看起來已經很沒有力了，就把牠救出來，給牠喝水10幾秒就喝光，可能是跟狗狗有緣吧，希望牠能盡快找到主人。

