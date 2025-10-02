搭乘狀況因人數增加不同 中捷拍攝影片教導乘客學習如何自我防護

中捷公司製作防身安全影片，滅火器也可作為防身工具。（中捷公司提供）

隨著搭乘人數增加，捷運也會有一些狀況出現，中捷公司為宣導旅客於車站或列車上遭遇緊急狀況時如何因應，與警察局捷運警察隊合作，以防身技巧及安全設備為主軸製作安全宣導影片，期能藉由影片強化旅客自我防衛能力，在意外發生時將傷害降到最低。

中捷公司指出，列車於站間行駛的時間約2分鐘，倘若列車上遇到任何緊急狀況，系統將以到站疏散旅客為優先處置，因此旅客如何在列車到站前自我保護成為降低傷害的關鍵。宣導影片分為兩大主題「防身技巧教學篇」與「列車緊急設備篇」，將防護觀念以簡單易懂的方式呈現。

中捷公司表示，在防身技巧部分由捷運警察示範如何善用隨身常見物品作為防衛工具，如背包可用來阻擋攻擊、保護要害，長傘則能拉開與歹徒距離並進行防禦，車廂內配置的滅火器不僅能滅火，更能在危急時作為保護自己與他人的器具。

而在列車緊急設備方面，宣導影片詳細介紹緊急按鈕、緊急對講機、開門把手及滅火器等設備的使用方式。中捷公司提醒，旅客若遇緊急狀況，請利用緊急對講機通報行控中心，行控中心將立即聯繫站務人員與捷運警察趕赴現場處理。

中捷公司說明，安全宣導影片已在各捷運站大廳46吋顯示螢幕、互動屏、中捷公司官方網站及臉書粉絲專頁等管道播放，期待藉由影片推廣，讓旅客在享受便捷運輸的同時，也能了解防身技巧及安全設備，增加自我防衛的意識，共同守護每一段安心的旅程。

背包可以阻擋歹徒攻擊。（中捷公司提供）

