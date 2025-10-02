為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北捷第145億幸運兒將出爐 快來預測抽好禮

    2025/10/02 10:07 記者甘孟霖／台北報導
    北捷預估第145億人次11月將出爐，並於APP推出預測活動。（資料照）

    北捷預估第145億人次11月將出爐，並於APP推出預測活動。（資料照）

    台北捷運每天乘載百萬運量，北捷公司也宣布，運量即將突破145億人次，第145億人次可獲得專屬年票一張，可以免費搭乘捷運一整年；第145億的得主前後5名會員，則可獲得「基北北桃都會通」公共運輸定期票1張；另北捷也推出預測活動，成功預測可獲捷運點、限量北捷周邊等好禮。

    北捷表示，第145億幸運人次預測將於11月誕生，只要加入「台北捷運Go」App會員並完成綁卡，幸運兒就能透過App「個人訊息」推播得知中獎，一年內不限次數及距離免費搭乘捷運，領獎日期及地點另行通知。此外，第145億得主前後各5名會員可獲得「基北北桃都會通」公共運輸定期票1張。

    響應此活動，「台北捷運Go」App新會員註冊，並輸入邀請碼「C145」可獲限量「捷運點」3點；舊會員或未及時輸入邀請碼者，可獲限量「捷運點」1點。還有預測抽好禮活動，App會員扣「捷運點」1點後，預測第145億人次將出現的路線，預測正確的會員，有機會將「捷運點」1450點、捷運點145點、北捷城市意象溫感造型杯或捷米絨毛娃娃帶回家。

    此外，10月4日「搭捷運玩台北，集章探險領點數」活動，App會員於指定車站如動物園站、永春站、象山站、新北投站、景美站，出示當日搭乘紀錄及當站數位集章畫面，可領取限量「捷運點」20點。「捷運點」可用於免費兌換商品，有食品、玩具等好禮。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播