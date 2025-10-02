北捷第145億幸運兒將出爐 快來預測抽好禮

北捷預估第145億人次11月將出爐，並於APP推出預測活動。（資料照）

台北捷運每天乘載百萬運量，北捷公司也宣布，運量即將突破145億人次，第145億人次可獲得專屬年票一張，可以免費搭乘捷運一整年；第145億的得主前後5名會員，則可獲得「基北北桃都會通」公共運輸定期票1張；另北捷也推出預測活動，成功預測可獲捷運點、限量北捷周邊等好禮。

北捷表示，第145億幸運人次預測將於11月誕生，只要加入「台北捷運Go」App會員並完成綁卡，幸運兒就能透過App「個人訊息」推播得知中獎，一年內不限次數及距離免費搭乘捷運，領獎日期及地點另行通知。此外，第145億得主前後各5名會員可獲得「基北北桃都會通」公共運輸定期票1張。

響應此活動，「台北捷運Go」App新會員註冊，並輸入邀請碼「C145」可獲限量「捷運點」3點；舊會員或未及時輸入邀請碼者，可獲限量「捷運點」1點。還有預測抽好禮活動，App會員扣「捷運點」1點後，預測第145億人次將出現的路線，預測正確的會員，有機會將「捷運點」1450點、捷運點145點、北捷城市意象溫感造型杯或捷米絨毛娃娃帶回家。

此外，10月4日「搭捷運玩台北，集章探險領點數」活動，App會員於指定車站如動物園站、永春站、象山站、新北投站、景美站，出示當日搭乘紀錄及當站數位集章畫面，可領取限量「捷運點」20點。「捷運點」可用於免費兌換商品，有食品、玩具等好禮。

