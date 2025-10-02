為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北捷逼讓座阿嬤重獲自由又搭捷運要人讓座 遭拒後乖乖坐一般席

    2025/10/02 11:09 即時新聞／綜合報導
    曾姓婦人再度現身北捷車廂，被其他乘客目擊。（@oh_wen1102/Threads授權提供）

    曾姓婦人再度現身北捷車廂，被其他乘客目擊。（@oh_wen1102/Threads授權提供）

    台北捷運日前傳出73歲曾姓老婦強逼乘客禮讓優先席卻反遭年輕乘客一腳踹飛，引發網路熱議。警方隨後查出，她其實涉及多起竊盜案且為通緝犯，1日巡邏時將她逮回歸案。不過曾婦繳納罰金後重獲自由，晚間又被目擊現身捷運，這次沒有再打人鬧事。

    警方調查指出，曾婦先前因竊盜遭判拘役55日，已服刑40日，仍有15日未執行，於9月30日被發布通緝。由於刑期可易科罰金，她昨日繳納1萬5千元罰金及472元不法所得後重獲自由。被帶回派出所時，她一度言行怪異，甚至對媒體喊「盡量拍」。

    昨日傍晚有民眾目擊她再度搭乘台北捷運，有網友爆料她在士林站上車，一開始又想爭坐優先席，但在其他乘客勸阻下，最後選擇坐到旁邊空著的淺藍色一般座位，並未再爆發衝突。網友打趣留言：「今天很乖，有椅子就坐」、「甘願坐淺藍色椅子了」。

    

    曾姓婦人日前在北捷因優先席與年輕乘客爆發衝突，昨日更因竊盜通緝而被警方逮捕，繳納罰金後重回自由。（本報合成，記者王冠仁翻攝、擷取自Threads）

    曾姓婦人日前在北捷因優先席與年輕乘客爆發衝突，昨日更因竊盜通緝而被警方逮捕，繳納罰金後重回自由。（本報合成，記者王冠仁翻攝、擷取自Threads）

