電撈續「掛蛋」！日月潭除惡霸魚虎球 赫見新崛起強勢物種

日月潭電撈防治惡霸魚虎球，今年捕捉數量竟還掛零，與往年同期動輒數千破萬尾，可說天差地遠。（記者劉濱銓翻攝）

日月潭暑假正值「湖中惡霸」魚虎繁殖季，南投縣政府8月起進行電撈防治魚虎球，往年1個月就能捕獲數千破萬尾，惟今年到目前竟持續「掛蛋」，對此，縣府表示，今年魚虎球多在岸邊隱密處出沒，導致漁筏難以靠近電撈，加上潭區出現會吃魚虎魚苗的新崛起強勢物種「皇冠三間」，可能因此才讓魚虎球變少，造成電撈尚無斬獲。

縣府指出，雖然今年截至目前電撈魚虎球仍掛零，但防治人員仍持續在岸邊水域巡查，只要有動靜就會前往作業，惟今年防治人員反映，目前發現的魚虎球大多躲在岸邊有枯枝雜木的地點，使得漁筏難以靠近、無法電撈，未來可能會改以陸路岸巡，提升電撈防治成效。

另外，今年也有釣客反映，頻頻捕捉到新的強勢外來魚種「皇冠三間」，由於這種原產於南美洲的魚類喜歡吃魚苗，連魚虎魚苗也會吃，可能因此導致魚虎球變少，連帶使得魚球電撈成果不如預期。

縣府說，「皇冠三間」可觀賞也可食用，不排除是被人棄養在潭區，由於該魚會吃其他魚苗，是具侵略性的強勢魚種，目前族群數量仍未知，後續將進行監控，並評估是否納入防治，未來對魚虎也會持續防治，以免對潭區其他魚類造成威脅。

日月潭電撈防治惡霸魚虎球，今年出現新強勢物種「皇冠三間」（如圖），由於該魚會吃魚虎魚苗，可能因此造成魚虎球數量減少，連帶也影響電撈成績。（民眾提供）

