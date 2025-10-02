為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中秋連假龍潭警前進觀光熱點 籲民眾改走替代道路

    2025/10/02 10:09 記者李容萍／桃園報導
    中秋連假！龍潭警前進觀光熱點，籲民眾改走替代道路。（記者李容萍翻攝）

    中秋連假！龍潭警前進觀光熱點，籲民眾改走替代道路。（記者李容萍翻攝）

    中秋節連續假期於10月4日至6日共計3日，國道、省道以及各大風景遊樂區，預期迎來大批返鄉、出遊車潮。桃園市警察局龍潭警分局位於「大龍門」觀光廊帶，有龍潭觀光大池、樟之細路古道、小人國、六福村及石門水庫等觀光、風景遊憩景點，連假期間周邊道路交通易出現大量車流，為因應連續假期交通秩序整理，確保重要道路交通順暢，龍潭警分局將於各相關路口編排員警、協勤民力協助交通疏導工作。

    依過往經驗，為讓民眾連續假期交通出遊順暢，避免車流匯聚於中原路及中豐路段，形成壅塞，龍潭警分局建議民眾前往觀光、遊樂區行駛替代道路如下：

    龍潭交流道下往中正路方向→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→左轉中豐路→往遊樂區方向。

    龍潭交流道下往中正路方向→大昌路→左轉中正路→往石門水庫→龍源路往遊樂區方向。

    關西交流道下往關西方向→正義路→左轉光明路→往遊樂區方向。

    高原交流道下往龍潭方向→高原路→龍源路高原段→龍源路→溪州大橋→往石門水庫。

    連假期間，國道3號龍潭系統交流道及高原交流道均無實施高乘載交通管制，每日深夜0時至凌晨5時暫停收費，請駕駛人多加利用；並請用路人掌握交通動態及各項管制、服務措施。

    龍潭警分局長施宇峰呼籲民眾，連假期間烤肉、飲宴較多，切勿酒後駕車，以維護自己與其他用路人安全；駕駛人行經路口務必禮讓行人優先，「多一點禮讓、行車更順暢」。請勿於風景、遊樂區周邊任意違規停車妨礙交通，並請注意財物的保管，貴重物品請隨身攜帶，不要遺留在車內，共同維護假期交通安全與順暢。

