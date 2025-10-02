台南推動數位政府「一站式平台」 成救災慰助神器

平台已擁有7.6萬名註冊會員。（圖由台南市府研考會提供）

台南市府推動的「一站式整合服務平台」成為救災慰助的「神器」，大幅提升線上申辦效率。這次丹娜絲風災災後慰助申請，以屋損慰助最大宗受理近1.9萬件。

該平台整合近500項業務資訊及342項線上服務，截至目前，服務項目點閱數突破133.5萬次、線上申辦29.2萬筆、線上繳費12.7萬筆。

南市府研考會指出，因應風災慰助龐大需求，平台透過動態表單快速上架新服務，1至3天即可完成1項慰助申辦，並隨慰助方案多次即時修訂，像住屋毀損申請就修訂6次，至8月29日已累計受理1萬8723件。

研考會表示，目前平台已擁有7.6萬名註冊會員，並結合數位部MYDATA服務，經授權可跨機關取得個人資料，免除檢附書證，實現全程線上服務。

市長黃偉哲表示，將以此次經驗精進系統，要求基層機關需求納入規劃，並鼓勵地政、民政、社政、稅務等單位加強宣導線上申請，推動更多公共服務數位化，減少紙本作業。此外，對於使用線上申請的民眾，加強應備文件的提示，以及案件流程的提醒，讓民眾可以透過一站式平台追蹤案件送審進度，提升市府施政的效率與透明度。

市府規劃於115年度進行系統改版，將簡化表單設計、強化資料交換、優化案件查詢及報表匯出，並推動表單快速設計、代理機制便利化等措施，發展涵蓋民眾生活需求的9大主題服務，持續落實「以市民為中心」的數位政府。

台南市「一站式整合服務平台」，在這次丹娜絲風災災後慰助申請，發揮巨大作用。（圖由南市府研考會提供）

