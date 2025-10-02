紅崴科技半程馬拉松賽11/22登場 最狂消防員濱哥代言

位於台南科工區的紅崴科技在今年11月22日續辦年度半程馬拉松賽事。（圖由紅崴科技提供）

台南紅崴科技舉辦的「台江迺庄歡喜鬥陣走！觀光工廠半程馬拉松健康嘉年華」活動，即將於11月22日（週六）熱情開跑！今年邀請到台南安南區的在地囝仔、曾於台北馬拉松奪冠並在國內外多場賽事締造佳績的蘇志濱「濱哥」擔任馬拉松活動代言人，濱哥熱邀所有對跑步有興趣的民眾一起參與這場精彩賽事。

台南地方企業漸吹起健康促進風，大亞電纜多年來在關廟地區舉行旺萊馬拉松賽事；位於台南科工區的紅崴科技這幾年也在地方舉辦健康馬拉松活動。

被譽為最狂消防員的蘇志濱，從學生時期就是短跑健將，工作後更割捨不下跑鞋，想知道自己極限在哪裡，於是不斷練習跑步技巧、追求速度，也不斷地參加賽事，努力總有回報，他於國內外多場賽事獲得冠軍等佳績，漸漸打開知名度。如今他不只參與路跑賽事、更成立「蘇志濱間歇跑團」在台南各地訓練跑者，並回母校顯宮國小、長榮中學等校園以趣味訓練等方式教學生跑步訣竅，帶起在地運動風氣。

紅崴科技認為這與該公司的推動初心一致，就邀請「濱哥」擔任代言人，一起帶動台南的路跑運動風氣！

此次紅崴路跑活動，賽事分為5KM樂活組、10KM健康組與21KM挑戰組，不管是想輕鬆跑或是想挑戰自己拿獎金者，都歡迎參加。賽事贈品豐富，除了園遊券、抽獎券外，更贈送紅崴以20年經驗與數10萬腳圖累積研發出的AI拓印腳圖檢測券，因為腳是身體的根本，足弓穩定，身體才能給予最穩定的賽事表現。

紅崴並與華崴信息能物理治療所合作，凡參與健康與挑戰組的跑者，都送韓國最新的3D體測科技-Moti Physio優視體檢測券，了解自己的姿勢才能更精準的調整，以在未來賽事能有更好的表現。賽事後還有豐富的健康嘉年華會可參與，有異國美食市集、草地音樂會、狂夢藝術馬戲團表演、街頭藝人演出及大、小朋友都愛的YOYO家族香蕉哥哥與蔓越莓姐姐到現場一起歡唱跳舞！欲報名者請上伊貝特報名；也可收聽Podcast節目「人生從下班開始」，了解更多活動詳情。

今年台南紅崴科技半程馬拉松賽事，邀請有最狂消防員之稱的路跑健將蘇志濱代言。（圖由紅崴科技提供）

