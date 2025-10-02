台中攜手5縣市推聯合海葬 19位先行者梧棲漁港回歸大海懷抱

中市5縣市家屬為先行者獻上鮮花祝福。（市府提供）

國人殯葬觀念逐漸革新，海葬逐漸成為民眾安排身後事的新選擇，台中市政府與彰化、南投、苗栗及雲林縣政府攜手舉辦聯合海葬，19位先行者在清水梧棲漁港回歸大海懷抱。

台中市自2016年起推行聯合海葬，提供骨灰暫厝、接駁車及船舶等全程免費服務，協助家屬減輕心靈與經濟上的負擔，迄今已協助273位往生者圓滿完成回歸大海的心願。

此外，台中市生命禮儀管理處也提供民眾申請自辦海葬，今年已有4位先行者家屬提出申請，讓家屬能自行安排船隻出海，並邀請更多親友一同隨行參與，過程更具彈性，也能更貼近不同家庭的需求，體現出多元而人性化的追思方式。

民政局長吳世瑋表示，國人葬俗觀念持續轉變，愈來愈多民眾支持多元且環保的安葬方式，讓逝者以另一種自然、永續的形式長存於天地之間，不僅展現對生命坦然豁達的胸懷，同時守護環境的永續發展。

生管處表示，中彰投苗雲聯合海葬在北區崇德館景福廳進行追思祈福，隨後家屬乘車前往清水梧棲漁港，將親人骨灰拋灑入海，並灑上鮮花，送摰愛親人走完最後一程，19位先行者並在淡雅花香及家屬溫柔祈語中，於清水外海瀟灑離航，圓滿遺願。

生管處補充，市府持續推廣海葬、樹葬等多元環保葬法，今年度最後一場聯合海葬預計於10月21日舉行，目前尚有名額開放申請，相關申辦方式與詳細資訊，可至「台中市生命禮儀管理處官網－海葬專區」查詢。

中彰投苗雲聯合海葬在北區崇德館景福廳進行追思祈福。（中市府提供）

