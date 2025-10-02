苗栗市萬善祠無主骨灰罐遷移起掘 今2度舉行法會有原因

苗栗市萬善祠暨范苟祠內無主骨灰罐，將進行遷移起掘。（苗栗縣政府提供）

苗栗市萬善祠暨范苟祠內無主骨灰罐配合「南苗舊市區更新地區都市更新計畫」需要，將遷移、安置於苗栗市生命紀念館、銅鑼鄉雙峰納骨塔等處所，總經費700萬元；今年3月6日舉行無主骨灰罐遷移前的法會，未料，得標的台南市業者以不熟悉客家地區風俗習慣為由，向苗栗縣政府民政處申請自動解約，改由縣內一家業者得標，今天下午將再由縣長鍾東錦等人擴大舉辦祈法會，祈求平安順利。

苗縣府民政處指出，苗栗市萬善祠及范苟祠坐落於苗栗市南苗段縣有土地上，因年代久遠，地上物所有權人已難以考據。考量建物老舊，加之萬善祠管理委員會停止運作多年，為賦予先人更新穎、舒適之身後環境，以及配合「南苗舊市區更新地區都市更新計畫」需要，因而推動骨灰（骸）罐遷移安置作業，讓先人安息，也為苗栗市未來發展，奠定更良好的基礎。

這項遷移工程總經費700萬元，苗縣府民政處辦理招標，當時有5家業者投標，結果是台南市一家業者得標，並於今年3月6日舉行無主骨灰罐遷移前的法會，惟縣府對法會科儀及所準備的供品及不符客家地區需求有微詞。未料，舉辦法會後，這家業者即以不熟悉客家地區風俗習慣為由自動申請解約，民政處重新辦理招標，由銅鑼鄉一家殯葬業者得標。

第二次得標業者及苗縣府民政處將於今天下午2點在苗栗市大千醫院碧英大樓室外停車場，擴大舉行起掘前祈福法會，由縣長鍾東錦主持，祈求平安順利。

苗栗市萬善祠暨范苟祠內無主骨灰罐，將進行遷移起掘，3月初舉行法會時，縣長鍾東錦（右）等人前往祭拜。（苗栗縣政府提供）

