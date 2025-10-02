中秋、國慶日假期接連報到 高市6大景區彈性交管

警方將視車流針對壅塞路段進行疏導和彈性交管。（高市交大提供）

接連2週將迎來中秋節、國慶日連假，預料將有大量遊客湧入旗津、壽山動物園、旗山美濃，以及田寮月熱氣球、馬術藝術節、左營萬年季等風景區和活動場域，高雄市警察局將加強交通疏導及路口彈性實施交管。

高市警局交通大隊指出，旗津景區將視旗津地區主要道路車流量及停車場狀況，適時於旗津一路/敦和街口、旗津一路/廣澤街口，啟動車輛單行管制，引導車輛分流。

壽山動物園景區將依園區停車場停車率及萬壽路車流狀況，實施萬壽路段單行交管措施，車輛一律由鼓山二路/興隆路口上山，鼓山一路/萬壽路口管制車輛上山，並於園區周邊道路車流發生壅塞時，管制汽車上山。

旗山老街、美濃景區遇車流驟增時，啟動截流管制措施，旗山地區於延平一路/旗甲路口、中正路/華中街口、旗南一路/中學路口管制引導車輛改走台29線（替代道路）至嶺口交流道上國道10號，美濃地區於中興路/忠孝路口彈性管制引導車輛改走光明路替代道路至國道10號旗山端交流道。

連假期間田寮月世界、愛河將分別舉辦「2025高雄愛。月熱氣球」、海邊路與成功二路口（輕軌-高雄展覽館旁大草地）「2025 FOCASA 馬戲藝術節」；另國慶日連假期間左營蓮池潭周邊「2025左營萬年季」，將加強疏導，另針對駁二特區彈性交管。

此外，台20線南橫公路風景區（0至44K，梅山口至向陽路段）至今年10月30日止，持續進行風災復建工程，雙向管制及禁止一般車輛通行。

連假期間，旗津地區車流驟增時，多路段將進行彈性交管。（高市交大提供）

