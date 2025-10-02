為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    坪林實驗國中小小導覽員英語導覽家鄉 協助建立地方文化資產

    2025/10/02 09:32 記者翁聿煌／新北報導
    坪林實驗國中學生參與導覽合作計畫，為家鄉建立文化資產。（記者翁聿煌攝）

    新北市坪林實驗國中學生日前化身小小導覽員，透過與台灣博物館及國家發展委員會的合作計畫，為來自德、美、波多黎各、義、日等將近10個國家的國內外學員進行英語導覽，帶領他們走讀坪林老街、保坪宮、親水公園、天主堂及坪林舊橋等地，深入踏查社區各景點，認識坪林在地文史，以及北勢溪、翡翠水庫生態環境和資源，成功將在地學子推上國際文化交流的舞台。

    坪林實中校長歐志華說，計畫共邀請坪林實中20多位學生以在地文化人的角色介紹自己的家鄉，活動當天分組擔任英語導覽員，為來自「台博館外語導覽員培訓計畫」的學員，導讀坪林特色景點與歷史文化。

    走讀結束之後再由外籍學員的多重視角與英語能力，協助坪林學子重新優化與補充英語導覽稿內容，完成的稿件將作為日後台博館志工隊、外語導覽員培訓計畫學員課程，以及坪林實中教學推廣使用，成為坪林英語導覽的文化資產。

    負責這項計畫的坪林實中賴政豪老師表示，這項計畫著重在地主體性，先讓坪林實中學生進行長達兩週的集訓，學生們需親自撰寫中文導覽稿，由在地文化工作者進行文稿補充與審校，確保內容準確性，接著在台博館講師方慧詩指導，坪林實中學生使用AI提示詞進行中英翻譯，再由講師依學員實際口語表達程度潤飾英語導覽稿。

    歐志華說，坪林在地文化工作者在計畫中扮演知識守門人的關鍵角色，他們協助學生將享譽國際的文山包種茶、在地信仰「保坪宮」、重要古蹟「坪林尾橋」、新舊複合的坪林老街店家等景點，轉化為生動且富有個人情感的英語故事。

    坪林實驗國中學生參與導覽合作計畫，為家鄉建立文化資產。（記者翁聿煌攝）

