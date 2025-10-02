颱風過境帶來驚人海廢 海管處攜手學子及特戰志工守護南方四島

海管處發動向海致敬，號召各單位加入淨灘行列。（海管處提供）

受島「樺加沙颱風」過境影響，帶來的強勁外圍環流，讓澎湖南方四島被大量海漂垃圾淹沒。內政部國家公園署海洋國家公園管理處再次號召多方力量，展開「向海致敬—秋季颱風後特別淨灘行動」。

由於樺加沙颱風後，部分海漂垃圾卡在東吉嶼陡峭的玄武岩峭壁中，傳統人工難以觸及。此次特別由訓練有素的特戰志工小組實施垂降作業，吊掛裝備、攀繩而下，深入險峻岩壁進行垃圾清除。志工們回報，部分岩縫中夾雜塑膠袋、廢漁線、保麗龍塊與玻璃瓶，這些在海中漂流不知幾年之久的廢棄物，不但破壞景觀，更威脅著下方潛藏的海洋生物棲息地。高空作業之艱鉅，每一次下降、每一袋垃圾的回收，都象徵人類對大自然懺悔與守護的決心。

在烈日曝曬下，將軍國小的學童與老師們不畏酷熱，深入東吉嶼沙灘與礁石間，手持垃圾袋與夾子，一一撿拾被海浪沖上岸的垃圾。這場活動不只是體力的鍛鍊，更是生命教育的起點。

根據海管處統計，此次清理垃圾總量305公斤，非回收垃圾（漁網、浮球、保麗龍等）72%，可回收垃圾（寶特瓶、鋁罐、玻璃瓶等）28%，其中以寶特瓶最多（約18%）可辨識來源：中國地區佔 54%、台灣佔25 %、越南16%。活動中，志工們還撿拾到大量來自中國浙江的塑膠浮球，這些原本被漁民遺棄的海上器具，在清洗與創意巧手下，化身為繽紛可愛的「英式賽車」藝術品。

樺加沙颱風外圍環流影響，讓南方四島被大量海廢淹沒。（海管處提供）

