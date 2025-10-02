家長控愛子在校遭霸凌、校方包庇暴力 新北教育局：校方啟動霸凌調查

新北市板橋區某國中一位學生家長在昨夜於社群媒體PO出兒子後背多處紅痕的照片，指控校內發生霸凌事件，教育局對此回應。示意圖。（記者黃子暘攝）

新北市板橋區某國中一位學生家長在昨夜於社群媒體PO出兒子後背多處紅痕的照片，指控校內發生霸凌事件，她兒子疑遭到武器攻擊導致受傷，校方卻被動處置、讓對方學生持續就學。新北市教育局回應，此案發生在9月26日中午掃地時，學生雙方因打掃潑灑水發生衝突，行為學生用掃具攻擊當事人導致多處受傷，校方9月30日已請雙方家長到校說明，當事人家長已提出檢舉並至警局提告傷害，校方依檢舉啟動霸凌調查。

這名家長在社群媒體PO出她兒子的傷勢照，可見其背部、後頸處有多處長條狀紅痕。當事學生家長氣憤表示，孩子好好到校唸書，竟疑遭受武器攻擊，對方學生卻可天天到校，校方罔顧她兒子的平等受教權，至今也被動處置、包庇。

教育局說，案發於9月26日午間，學生雙方打掃時因潑灑水發生衝突，行為學生使用掃具攻擊，學校立刻協助受傷學生到健康中心處理傷口，並通報校安、家長，導師及雙方家長也都陪同受傷學生至醫院治療；9月30日學校邀請雙方家長到校說明並討論後續處置，會中也有說明學生霸凌防治的相關權益，被害學生家長提出檢舉，校方依法啟動霸凌調查，預計本週召開審查小組會議，結果將以書面通知陳情人，受傷學生在家休養，由校方安排線上課程。

教育局指出，受傷學生家長已至警政機關提告傷害，教育局已要求學校針對受傷學生持續給予身心關懷，並同步啟動班級輔導機制。

