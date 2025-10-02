3萬戶臨時停水！新竹香山自來水爆管 居民大罵：什麼鳥事都遇上

新竹市香山區長興街自來水爆管造成地下道淹水與大停水，香山區3萬用戶突停水，住戶氣得大罵：什麼鳥事都遇上。（照片取自市府臉書粉專）

新竹市香山區長興街1巷昨（1）日晚間8點40分傳出地下道淹水超過1公尺深，經了解是自來水的大型幹管爆管，除地下道淹水，也造成香山區約3萬戶大停水，由於是40年前埋設的舊管線，自來水公司仍在搶修中，預計今天中午完成搶修、下午2點後恢復供水。香山區居民也大罵，淹水又停水，什麼事都遇上了。

住在長興街一帶老透天的居民提到，昨晚就聽到水管線沿著牆壁發出「霹哩」爆裂的聲響，感覺自來水管的壓力很高，有種天崩地裂的聲響，聽起來很嚇人，果然沒多久，就停水了。當時有人剛好在洗澡，是很多家戶需要用水的時段，沒想到因此停水，不少住戶抱怨，香山區的管線老舊，一直都沒汰換，總是被當次等公民對待。

自來水公司表示，由於長興街一帶的自來水管是1986年埋設的管線，已是40年的老舊管線，此次破裂的管線又屬大型管路，經巡查，爆管的管線就位在長興街地下道，因此才會導致地下道淹水，也因為需停水搶修，以緊急跟住戶說明，預計搶修到今天中午，希望能在下午2點恢復供水。水公司會設暫時的臨時供水站及水車應急，包括中埔市民活動中心、埔前市民活動中心、香山戶政事務所、香山區香山市民活動中心、大庄市民活動中心、朝山及內湖市民活動中心，需用水的住戶可前往取水，因是大管線爆管，受影響的水用戶有3萬戶，可電洽：03-571-4321。

新竹市香山區3萬用戶突大停水，自來水公司第三區處工程人員一早就在新竹市長興街附近爆管現場搶修。（自來水公司提供）

