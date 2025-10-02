為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    下週再有颱風形成！天氣粉專：影響台灣仍有變數

    2025/10/02 11:34 即時新聞／綜合報導
    天氣風險指出，強勢太平洋高壓影響，下週二前各地仍維持晴朗穩定為主的夏季型天氣。（資料照）

    中央氣象署表示，今天（2日）持續受到太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲，山區午後有零星短暫雷陣雨。天氣粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，晴朗穩定為主的夏季型天氣可能維持到下週二（7日）；週五（3日）、週六（4日）花東、恆春半島有短陣雨；下週可能再有颱風形成，是否影響台灣仍有很大變數。

    天氣風險公司分析師吳聖宇今天上午在臉書貼文表示，雖然時序已來到10月，受到強勢太平洋高壓影響，仍維持晴朗穩定為主的夏季型天氣，雖有局部午後雷雨，但影響範圍有限。溫度則是持續偏高，多地高溫都來到35至36度，甚至有37至38度的高溫發生，完全沒有秋天的跡象。

    吳聖宇說，目前看來太平洋高壓強勢的情況可能會維持到下週二左右，今天依舊大致晴朗穩定，僅西半部山區午後有局部短暫雷雨，天氣較為穩定的情況有機會陪伴大家度過中秋節連續假期。特別需要注意高溫，各地高溫普遍可達34至35度或以上，大台北、西半部甚至有局部36至38度高溫發生的可能性。

    吳聖宇稱，稍有變化的情況可能發生在週五到週六，因為目前在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓（TD-24）即將在今天形成第21號颱風麥德姆，並在週五通過菲律賓呂宋島、接著往南海中西部移動。雖然颱風對台灣沒有威脅性，但外圍仍有部分水氣北飄，可能讓花東、恆春半島出現局部短暫陣雨機會，中南部山區的午後雷雨也會略增。

    吳聖宇補充，定量降雨預報資料看起來雨量有限，對於花蓮災區的影響應該不大，但還是提醒花東、恆春半島地區的朋友要多留意。麥德姆颱風將在週六晚間到下週日（5日）間經過港澳西南方海面，然後在雷州半島一帶登陸，下週一（6日）進入廣西到北越一帶區域。港澳地區可能會發出3號強風信號，雷州半島、海南島、廣西等地則會直接受到颱風侵襲影響。

    下週日到週二待麥德姆颱風離開後，又會受到太平洋高壓影響，繼續維持晴朗少雨炎熱的天氣，到了下週三（8日）才會有北方微弱東北季風南下影響台灣的機會，有機會讓迎風面地區天氣稍有變化，降雨機率提高，溫度也可望略微下降，不過涼冷空氣看起來很淺薄，僅限於低層到底層，因此影響時間不長，影響範圍也僅限北部、東半部迎風面地區，中南部應該沒有太明顯的感受。

    吳聖宇說，到10月中旬之後，才會有稍強一些的東北季風南下，秋季天氣的型態才有可能變得比較明顯一些。依照目前的預報資料來看，下週預期有機會再形成其他颱風，但是會不會影響台灣就有很大的變數，在系統尚未明確形成、發展之前，都還不必太過緊張，只需持續留意最新消息即可。

