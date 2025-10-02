為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    光復頭七法會讚傅崐萁功德化災 中華玄門總會臉書道歉難滅怒火

    2025/10/02 09:43 記者歐素美／台中報導
    花蓮縣光復鄉這次受災多人罹難，9月30日舉行頭七功德法會，當天花蓮縣長徐榛蔚在法會上念祭文，便念邊落淚，哭得臉都腫起來。（資料照，記者花孟璟攝）

    中華玄門總會谷關大道院執行董事長林茂博9月30日在花蓮光復鄉罹難者頭七功德法會中，向花蓮縣長徐榛蔚表示，這次花蓮災後因國民黨立委傅崐萁功德大才能大事化小事，假如像小林村，那後果不堪設想，引發眾怒，挨轟消費小林村；林茂博神隱，但中華玄門總會在臉書粉絲專頁發出聲明道歉，強調「表達不周」讓罹難者家屬及社會大眾感到不適之處，該會深表歉意。

    花蓮光復鄉因馬太鞍溪溢流造成18死，9月30舉行罹難者頭七功德法會時，中華玄門總會谷關大道院執行董事長林茂博見到花蓮縣長徐榛蔚，便遞出其疏文內容，宣稱這次花蓮光復受災，「傅立委（傅崐萁），因為他的願力、他的功德，才有、才能夠大事化小事，如果、假如像這個小林村那就後果不堪設想，所以，都是縣長都慈悲」。

    林茂博當眾這番說法很快傳遍各地，引爆輿論怒火，砲轟其在消費小林村，花蓮縣政府還火速澄清，指「司儀稱死亡人數是縣長的慈悲」是惡意捏造、絕非事實。

    記者昨打電話到谷關大道院，希望林茂博能對外說明，院方表示會代為轉達，結果林茂博未回電，位於潭子的中華玄門總會人員也說無法代表發言。記者今天再聯繫，谷關大道院信徒表示，林茂博昨到大道院參加法會結束後即返回台北。

    不過，中華玄門總會在臉書粉絲專頁則貼出道歉聲明，稱該會於花蓮舉行罹難者功德法會，當日與地方長官互動時，因表達不周，讓罹難者家屬及社會大眾感到不適之處，該會深表歉意，強調該會長期秉持「無緣大慈、同體大悲」的精神，舉辦超薦法會協助有需要者，這次法會所需經費皆由該會及善心人士自發捐助，唯願盡心祈福，撫慰亡者與生者，感謝社會各界的提醒與指教，該會將以初心為本，專注於法事科儀，祈願台灣平安、眾生無災。

    不過，網友對此不買帳，紛紛留言表示「原來是中華馬屁總會阿」，「邪教就是邪教」，「道歉有什麼用，心那麼髒，嘴那麼壞，拿小林村的罹難者當你們的祭品嗎？....真的是連下地獄都不夠形容...完全丟盡母娘的臉」。

    中華玄門總會在臉書粉絲專頁發出聲明道歉，強調「表達不周」讓罹難者家屬及社會大眾感到不適之處，該會深表歉意。（擷取自臉書）

